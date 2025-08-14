Diário do Nordeste
Centro Universitário Unifametro é vendido por R$ 62 milhões a grupo educacional atuante no CE

O negócio inclui a base atual de 8,1 mil alunos

Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Com a aquisição, a Unifametro passará a integrar a rede Wyden
Legenda: Com a aquisição, a Unifametro passará a integrar a rede Wyden
Foto: Divulgação

A Yduqs (YDUQ3), grupo de ensino que já atua no Ceará com as marcas Estácio, Idomed e Wyden, anunciou nesta quinta-feira (14), a compra do Centro Universitário Unifametro, em Fortaleza, por R$ 62 milhões. A transação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O negócio, que inclui a base atual de 8,1 mil alunos, também contempla a possibilidade de novas vagas para o curso de Medicina. Segundo a companhia, há uma cláusula de earn-out — pagamento adicional ao preço de compra de uma empresa — de R$ 1,2 milhão vinculada à obtenção de vagas adicionais, que poderão ser concedidas pelo programa Mais Médicos III, em Maracanaú, e por meio de processo judicial em Fortaleza.

O valor considera as vagas com maior probabilidade de aprovação pelo Ministério da Educação (MEC).

A Yduqs informou ao mercado que projeta uma relação de 2,6 vezes EV/EBITDA em 2027, após implementação de sinergias e ganhos operacionais no segmento presencial.

Integração à rede Wyden

Com a aquisição, a Unifametro passará a integrar a rede Wyden, braço da Yduqs que reúne outras 11 instituições nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste.

No Ceará, a Wyden deve atingir cerca de 14 mil estudantes, consolidando-se como uma das principais redes de ensino do estado e da região.

O Centro Universitário Unifametro possui dois campi – um em Fortaleza e outro em Maracanaú – além de um polo de ensino a distância (EaD) em Caucaia. Atualmente, são 6,3 mil alunos na graduação presencial, 1 mil no EaD e cerca de 800 na pós-graduação.

Redação
Há 1 hora
