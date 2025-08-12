Diário do Nordeste
Azul encerra operações em 14 cidades brasileiras, incluindo quatro no Ceará; veja lista

Empresa vai focar nos aeroportos de Viracopos, Confins e Recife

Escrito por
e
Negócios
Airbus A320 da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Internacional de Fortaleza
Legenda: A companhia está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde maio deste ano
Foto: Renato Bezerra

A Azul Linhas Aéreas informou nessa segunda-feira (11) o encerramento das operações em 14 cidades brasileiras, sendo 4 delas no Estado do Ceará. Em nota, a companhia disse que está racionalizando, desde julho, rotas operadas atualmente. 

"Os ajustes levam em consideração, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação", disse a companhia. 

A empresa irá concentrar as operações nos aeroportos de Viracopos, em Campinas; Confins, em Belo Horizonte; e Recife, no Pernambuco, conhecidos como 'hubs', reduzindo assim as rotas com conexões.

Veja cidades que não terão mais voos da Azul:

  • Crateús (CE)
  • São Benedito (CE)
  • Sobral (CE)
  • Iguatu (CE)
  • Campos (RJ)
  • Correia Pinto (SC)
  • Jaguaruana (SC)
  • Mossoró (RN)
  • São Raimundo Nonato (PI)
  • Parnaíba (PI)
  • Rio Verde (GO)
  • Barreirinha (MA)
  • Três Lagoas (MS)
  • Ponta Grossa (PR)

teaser image
Negócios

Ceará tem pior queda na receita de exportações de calçados entre os principais polos do País

teaser image
Ceará

Cagece suspende fornecimento de água na Grande Fortaleza nesta quarta-feira (13); veja bairros

Recuperação Judicial 

A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio deste ano.

A companhia firmou acordos de reorganização financeira com alguns parceiros considerados "chave" pela companhia aérea. A medida visa obter US$ 950 milhões em investimentos. A reestruturação da empresa, que inclui parceria com as companhias aéreas norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.

Os acordos de reorganização incluem também credores, um arrendador de aeronaves, entre outros parceiros considerados estratégicos. A Azul informa que suas operações e vendas seguem normalmente, e que todos bilhetes, benefícios e pontos do Azul Fidelidade serão mantidos.

 

 

