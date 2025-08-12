Azul encerra operações em 14 cidades brasileiras, incluindo quatro no Ceará; veja lista
Empresa vai focar nos aeroportos de Viracopos, Confins e Recife
A Azul Linhas Aéreas informou nessa segunda-feira (11) o encerramento das operações em 14 cidades brasileiras, sendo 4 delas no Estado do Ceará. Em nota, a companhia disse que está racionalizando, desde julho, rotas operadas atualmente.
"Os ajustes levam em consideração, ainda, uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, até questões de disponibilidade de frota, bem como o seu atual processo de reestruturação", disse a companhia.
A empresa irá concentrar as operações nos aeroportos de Viracopos, em Campinas; Confins, em Belo Horizonte; e Recife, no Pernambuco, conhecidos como 'hubs', reduzindo assim as rotas com conexões.
Veja cidades que não terão mais voos da Azul:
- Crateús (CE)
- São Benedito (CE)
- Sobral (CE)
- Iguatu (CE)
- Campos (RJ)
- Correia Pinto (SC)
- Jaguaruana (SC)
- Mossoró (RN)
- São Raimundo Nonato (PI)
- Parnaíba (PI)
- Rio Verde (GO)
- Barreirinha (MA)
- Três Lagoas (MS)
- Ponta Grossa (PR)
Veja também
Recuperação Judicial
A Azul está em processo de recuperação judicial nos Estados Unidos desde 28 de maio deste ano.
A companhia firmou acordos de reorganização financeira com alguns parceiros considerados "chave" pela companhia aérea. A medida visa obter US$ 950 milhões em investimentos. A reestruturação da empresa, que inclui parceria com as companhias aéreas norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.
Os acordos de reorganização incluem também credores, um arrendador de aeronaves, entre outros parceiros considerados estratégicos. A Azul informa que suas operações e vendas seguem normalmente, e que todos bilhetes, benefícios e pontos do Azul Fidelidade serão mantidos.