Balizadores de ciclofaixas são derrubados e geram insegurança na Av. Francisco Sá

A maior parte dos balizadores que separam a ciclofaixa da Avenida Francisco Sá, criada em 2023 no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, está derrubada. Conforme denúncias de quem trafega pelo local, as estruturas, que servem para proteção dos ciclistas e também como sinalização, são danificadas por motoristas de veículos motores.

Flexíveis, os balizadores são feitos principalmente de poliuretano, polietileno ou borracha, materiais que oferecem menor resistência a impactos repetidos. Mas, no local, outros elementos de separação, como os tachões e as tachas refletivas, os chamados “olhos de gato”, também apresentam danos e demandam reparos.

Carros e motos esbarram nos balizadores, segundo denunciam usuários, ao fazerem ultrapassagens pela ciclofaixa durante congestionamentos ou diante de paradas de ônibus para embarque e desembarque. Erineuda do Nascimento, 58, utiliza diariamente a ciclofaixa no trecho entre a Av. Filomeno Gomes e a Rua Padre Anchieta para ir ao trabalho e relata a displicência de motoristas e motociclistas. “Eles passam por cima de tudo. É carro, é moto, é ônibus”, afirma.