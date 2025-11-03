Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Faixa azul para motos começa a ser testada em Fortaleza

A estrutura foi implantada em um trecho da avenida Humberto Monte

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Motociclistas trafegam por faixa azul na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Legenda: A faixa azul em Fortaleza, também chamada de "motofaixa", será testada até março do próximo ano.
Foto: Thiago Gadelha

Motociclistas de Fortaleza começaram, nesta segunda-feira (3), a testar a faixa azul — estrutura localizada à esquerda da via, que prioriza o tráfego de motos — na avenida Humberto Monte. Também chamado de "motofaixa", o experimento foi autorizado pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

A primeira demarcação está sendo pintada no trecho entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul e terá seu uso analisado por técnicos municipais nos próximos meses.

Motociclistas trafegam por faixa azul em avenida de Fortaleza.
Legenda: As faixas azuis são preferenciais e não exclusivas ou obrigatórias para motociclistas.
Foto: Thiago Gadelha

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que executa a obra, a intervenção teve início com a remoção da sinalização horizontal antiga, no último dia 20 de outubro, e segue com a pintura da faixa desde a última quarta-feira (30). A previsão é que o trabalho seja concluído até o início da próxima semana.

O órgão explicou ainda que a escolha da avenida Humberto Monte como a primeira a receber o experimento levou em consideração critérios como:

  • Ocorrência e severidade de sinistros;
  • Existência prévia de infraestrutura cicloviária;
  • Condições geométricas adequadas que permitissem manter a seção viária, sem necessidade de alterar o número de faixas ou as permissões de estacionamento existentes.

Trânsito na região será orientado por agentes

Enquanto a faixa é pintada, agentes de trânsito da AMC fazem ações educativas dos principais cruzamentos da Humberto Monte, para orientar motociclistas sobre o uso correto da estrutura, incluindo respeito aos limites de velocidade e cuidado nas conversões.

Durante a fase de testes, a autarquia deve analisar resultados, recomendações técnicas e parâmetros que possam aprimorar o uso da nova sinalização.

Motociclistas enfileirados na faixa azul parados em semáforo na avenida Humberto Monte.
Legenda: A estrutura objetiva evitar conflitos no trânsito.
Foto: Thiago Gadelha

Próximas faixas

Além da Humberto Monte, outras avenidas de Fortaleza receberão as faixas azuis até março de 2026:

  • Avenida Alberto Craveiro: extensão de cerca de 2,7 km por sentido;
  • Avenida Santos Dumont: no trecho entre a avenida Engenheiro Santana Júnior e a rua Professor Otávio Lobo, extensão de cerca de 1 km, sentido único;
  • Avenida Presidente Costa e Silva: trecho entre a avenida Juscelino Kubitscheck e a avenida Godofredo Maciel, extensão de cerca de 4 km por sentido.

No entanto, ainda não há data definida para a implantação da estrutura nas vias.

O que é faixa azul?

A estrutura — inédita em Fortaleza, mas ainda em caráter experimental — objetiva disciplinar o fluxo de veículos e reduzir conflitos no trânsito. As faixas não são exclusivas para motos, e, sim, preferenciais, e têm largura mínima de 1,10 metro com extensão de 1,6 km.

Fica situada entre as faixas gerais de tráfego em vias com velocidade máxima de 50 km/h.

