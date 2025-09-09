Seis bilionários nordestinos perdem mais de R$ 9 bilhões em patrimônio, diz Forbes; veja nomes
Região conta com 30 pessoas com fortuna superior a R$ 1 bilhão, com destaque para o Ceará
Seis bilionários nordestinos, entre eles cinco cearenses e um baiano, perderam em 2025, segundo a Forbes, cerca de R$ 9 bilhões em suas fortunas.
Os bilionários do Grupo Hapvida tiveram a maior perda de patrimônio do Nordeste no comparativo entre 2024 e 2025 no ranking da revista Forbes. Em números absolutos, a maior queda da fortuna declarada foi de Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador da operadora de saúde e odontologia.
Na lista da Forbes, o cearense de 79 anos teve patrimônio declarado no ranking em 2025 de R$ 8,8 bilhões, 36% a menos do que no passado, quando chegou a R$ 13,8 bilhões. Na ocasião, o patrimônio dele havia mais do que dobrado no comparativo com 2023.
Tanto o pai quanto os dois herdeiros da Hapvida na lista, Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, tiveram a mesma queda percentual: 36%. O patrimônio dos filhos, que era de R$ 2,4 bilhões cada um, reduziu para R$ 1,6 bilhão cada.
Cearenses dominam lista de perdas; baiano também tem queda no patrimônio
As outras três quedas de fortunas do Nordeste que constam na lista da Forbes envolvem também o fundador da Arco Educação, Oto de Sá Cavalcante. O patrimônio declarado ao ranking por ele teve uma redução mais branda do que os demais cearenses, encolhendo 7,6%, saindo de R$ 3,98 bilhões para R$ 3,7 bilhões.
Situação parecida vivenciou José Caetano de Paula Lacerda. Um dos dois bilionários baianos do Grupo GPS foi o único não cearense dos nordestinos que viu a fortuna reduzir, 6%, de R$ 1,66 bilhão para R$ 1,6 bilhão.
Com a queda mais forte em valores percentuais aparece Maria das Graças Dias Branco da Escóssia. Aos 66 anos, a bilionária herdeira do Grupo M. Dias Branco tinha uma fortuna de R$ 3,48 bilhões em 2024. Agora é 71,2% menor, de R$ 1 bilhão.
No ano passado, a empresária de 66 anos aparecia na lista junto com a família, que inclui os irmãos e a mãe, Consuelo Dias Branco. Na edição de 2025 do ranking, o patrimônio voltou a ser dividido, e a M. Dias Branco conta agora com seis bilionários, o grupo empresarial do Nordeste com mais pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão.
Veja a lista dos bilionários do Nordeste que perderam fortuna em 2025:
Cândido Pinheiro Koren de Lima
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 3º
- Posição no Ceará: 2º
- Posição no Brasil: 43º
- Fortuna: R$ 8,8 bilhões
- Fonte da fortuna: Hapvida
- Idade: 79
Oto de Sá Cavalcante
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 5º
- Posição no Estado: 4º
- Posição no Brasil: 113º
- Fortuna: R$ 3,7 bilhões
- Fonte da fortuna: Arco Educação
- Idade: 77
José Caetano de Paula Lacerda
- Estado: Bahia
- Posição no Nordeste: 13º
- Posição no Estado: 2º
- Posição no Brasil: 219º
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão
- Fonte da fortuna: Grupo GPS
- Idade: 68
Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 13º
- Posição no Estado: 7º
- Posição no Brasil: 219º
- Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)
- Fonte da fortuna: Hapvida
- Idade: 54 e 52, respectivamente
Maria das Graças Dias Branco da Escóssia
- Estado: Ceará
- Posição no Nordeste: 21º
- Posição no Estado: 12º
- Posição no Brasil: 277º
- Fortuna: R$ 1 bilhão
- Fonte da fortuna: M. Dias Branco
- Idade: 65