Seis bilionários nordestinos perdem mais de R$ 9 bilhões em patrimônio, diz Forbes; veja nomes

Seis bilionários nordestinos, entre eles cinco cearenses e um baiano, perderam em 2025, segundo a Forbes, cerca de R$ 9 bilhões em suas fortunas.

Os bilionários do Grupo Hapvida tiveram a maior perda de patrimônio do Nordeste no comparativo entre 2024 e 2025 no ranking da revista Forbes. Em números absolutos, a maior queda da fortuna declarada foi de Cândido Pinheiro Koren de Lima, fundador da operadora de saúde e odontologia.

Na lista da Forbes, o cearense de 79 anos teve patrimônio declarado no ranking em 2025 de R$ 8,8 bilhões, 36% a menos do que no passado, quando chegou a R$ 13,8 bilhões. Na ocasião, o patrimônio dele havia mais do que dobrado no comparativo com 2023.

Tanto o pai quanto os dois herdeiros da Hapvida na lista, Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, tiveram a mesma queda percentual: 36%. O patrimônio dos filhos, que era de R$ 2,4 bilhões cada um, reduziu para R$ 1,6 bilhão cada.

Cearenses dominam lista de perdas; baiano também tem queda no patrimônio

As outras três quedas de fortunas do Nordeste que constam na lista da Forbes envolvem também o fundador da Arco Educação, Oto de Sá Cavalcante. O patrimônio declarado ao ranking por ele teve uma redução mais branda do que os demais cearenses, encolhendo 7,6%, saindo de R$ 3,98 bilhões para R$ 3,7 bilhões.

Situação parecida vivenciou José Caetano de Paula Lacerda. Um dos dois bilionários baianos do Grupo GPS foi o único não cearense dos nordestinos que viu a fortuna reduzir, 6%, de R$ 1,66 bilhão para R$ 1,6 bilhão.

Com a queda mais forte em valores percentuais aparece Maria das Graças Dias Branco da Escóssia. Aos 66 anos, a bilionária herdeira do Grupo M. Dias Branco tinha uma fortuna de R$ 3,48 bilhões em 2024. Agora é 71,2% menor, de R$ 1 bilhão.

No ano passado, a empresária de 66 anos aparecia na lista junto com a família, que inclui os irmãos e a mãe, Consuelo Dias Branco. Na edição de 2025 do ranking, o patrimônio voltou a ser dividido, e a M. Dias Branco conta agora com seis bilionários, o grupo empresarial do Nordeste com mais pessoas com fortunas acima de R$ 1 bilhão.

Legenda: Maria das Graças Dias Branco da Escóssia, herdeira da M. Dias Branco, é a bilionária Foto: Jocylene Jinkinks e Divulgação/M. Dias Branco

Veja a lista dos bilionários do Nordeste que perderam fortuna em 2025:

Cândido Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Posição no Nordeste: 3º

Posição no Ceará: 2º

Posição no Brasil: 43º

Fortuna: R$ 8,8 bilhões

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 79

Oto de Sá Cavalcante

Estado: Ceará

Posição no Nordeste: 5º

Posição no Estado: 4º

Posição no Brasil: 113º

Fortuna: R$ 3,7 bilhões

Fonte da fortuna: Arco Educação

Idade: 77

José Caetano de Paula Lacerda

Estado: Bahia

Posição no Nordeste: 13º

Posição no Estado: 2º

Posição no Brasil: 219º

Fortuna: R$ 1,6 bilhão

Fonte da fortuna: Grupo GPS

Idade: 68

Cândido Pinheiro Koren de Lima Júnior e Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima

Estado: Ceará

Posição no Nordeste: 13º

Posição no Estado: 7º

Posição no Brasil: 219º

Fortuna: R$ 1,6 bilhão (cada)

Fonte da fortuna: Hapvida

Idade: 54 e 52, respectivamente

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia