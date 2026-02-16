Fernandinha estreia no Carnaquiraz e celebra ascensão no forró
Nos bastidores da festa, ela relembrou época em que curtia festa como foliã.
Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 07:46)
Revelação do forró, a cearense Fernandinha deu o pontapé inicial na segunda noite do Carnaquiraz, na noite de domingo (15). Nos bastidores do evento, a artista celebrou a estreia no evento de Aquiraz (CE) e relembrou, com nostalgia, os tempos em que curtia a folia apenas como espectadora. Agora, no palco, ela destacou a emoção de consolidar a carreira como uma das atrações do Carnaval pelo nordeste.
Assuntos Relacionados