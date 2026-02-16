Chapéu de Natanzinho vira febre e faz ambulantes lucrarem no Carnaval de Aracati

Na noite desta segunda-feira (16), o corredor da folia no Carnaval de Aracati foi tomado por um acessório que virou tendência entre os fãs do cantor Natanzinho Lima. Ambulantes passaram a vender chapéus semelhantes ao usado pelo artista, aproveitando a movimentação do público antes do show.

Entre os vendedores está Francisco Henrique de Oliveira da Costa, de 41 anos, natural de Caicó (RN). Ele saiu de Apodi, no Rio Grande do Norte, e chegou a Aracati nesta segunda-feira para comercializar o produto. S

egundo ele, foram trazidas 120 unidades e cerca de 50 já haviam sido vendidas antes mesmo da apresentação começar.

O chapéu é comercializado por R$ 45, podendo chegar a R$ 35 no fim da noite para garantir a venda do restante do estoque.

De acordo com o ambulante, a procura aumenta quando o cantor sobe ao trio elétrico.

Em uma rápida pesquisa no Google, é possível descobrir que o nome do chapéu usado pelo cantor é popularmente chamado de “chapéu cata ovo”. Mas com o uso do adereço pelo artista, a peça já se tornou o “chapéu do Natanzinho”.

Francisco trabalha como ambulante desde os 15 anos. Antes, atuava como vigilante, mas decidiu seguir a tradição da família no comércio informal. Ele afirma que participa do Carnaval de Aracati há três anos consecutivos e considera o evento financeiramente positivo.

Além dele, vendedores de Maceió (AL) e Juazeiro do Norte (CE) também estão no circuito da festa comercializando o mesmo modelo de chapéu. Após Aracati, Francisco seguirá para Catolé do Rocha (PB), onde pretende continuar as vendas durante outro carnaval na região.

CONFIRA MAIS FOTOS

Foto: Ismael Soares/SVM.

Foto: Ismael Soares/SVM.