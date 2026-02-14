Shawn Mendes e Bruna Marquezine vão acompanhar Ivete Sangalo no trio em Salvador

A atriz Bruna Marquezine e o cantor Shawn Mendes surgiram juntos em postagem publicada pela equipe da cantora Ivete Sangalo, na manhã deste sábado (14). A artista se prepara para subir ao trio em mais um dia de Carnaval, em Salvador.

Na publicação, Ivete recepciona os convidados e elogia o look e a boa forma da atriz: "olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta".

Shawn passa o Carnaval no Brasil ao lado da suposta namorada e dos amigos dela, Sasha Meneghel e João Lucas.

Na publicação, Ivete canta sua música 'Vampirinha' uma das apostas de hit para o Carnaval 2026.

FOLIA NO CAMAROTE

Nessa sexta-feira (13), Bruna, Sasha e João Lucas foram vistos no Camarote Expresso 2222, um dos pontos mais badalados de um dos circuitos em Salvador.

A ausência de Shawn foi notada pelos fãs que questionaram o paradeiro dele nas redes sociais.

AMIGOS DE 'LONGA DATA'

Shawn se hospedou na casa de Veveta no ano passado.

A cantora chegou a brincar no programa 'Domingão do Huck' que o jovem lavou prato, cuidou das crianças e varreu a casa.