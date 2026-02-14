Shawn Mendes e Bruna Marquezine vão acompanhar Ivete Sangalo no trio em Salvador
Ivete se apresenta neste sábado (14), em Salvador.
A atriz Bruna Marquezine e o cantor Shawn Mendes surgiram juntos em postagem publicada pela equipe da cantora Ivete Sangalo, na manhã deste sábado (14). A artista se prepara para subir ao trio em mais um dia de Carnaval, em Salvador.
Na publicação, Ivete recepciona os convidados e elogia o look e a boa forma da atriz: "olha quem chegou para curtir o Carnaval da Veveta".
Shawn passa o Carnaval no Brasil ao lado da suposta namorada e dos amigos dela, Sasha Meneghel e João Lucas.
Na publicação, Ivete canta sua música 'Vampirinha' uma das apostas de hit para o Carnaval 2026.
FOLIA NO CAMAROTE
Nessa sexta-feira (13), Bruna, Sasha e João Lucas foram vistos no Camarote Expresso 2222, um dos pontos mais badalados de um dos circuitos em Salvador.
A ausência de Shawn foi notada pelos fãs que questionaram o paradeiro dele nas redes sociais.
AMIGOS DE 'LONGA DATA'
Shawn se hospedou na casa de Veveta no ano passado.
A cantora chegou a brincar no programa 'Domingão do Huck' que o jovem lavou prato, cuidou das crianças e varreu a casa.