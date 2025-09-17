COP Nordeste se reúne em Fortaleza e apresenta propostas de R$ 127 bilhões em investimentos

O Consórcio Nordeste, formado por governadores da região, tem se reunido nesta semana em Fortaleza para pautar o semiárido e falar sobre o aumento de projetos de desenvolvimento em solo nordestino. Nesta quarta-feira (17), foi anunciada a "Chamada Nordeste", onde reuniram propostas de investimento de R$ 127 bilhões, para que os estados possam lutar por mais crédito em bancos públicos, demonstrando, segundo o Consórcio, que há demanda.

A chamada COP Nordeste e a 3ª Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Semiárido (3ª ICID) ocorrem no Centro de Eventos do Ceará e são celebradas pelo governador Elmano de Freitas (PT), que falou à imprensa sobre a importância de se mostrar "unidade no Nordeste" para que o desenvolvimento da região seja construído coletivamente.

"O novo desenvolvimento da nossa região envolve transição energética com justiça social e uma nova indústria que queremos construir no Brasil e no Nordeste. Precisamos, portanto, festejar muito o chamamento que instituições financeiras estão fazendo e que demonstram o potencial da nossa região", disse.

Para o chefe do Executivo Estadual, a Chamada Nordeste representa o enorme potencial regional, que, ao mesmo tempo, discute o semiárido, bioma único no mundo, e demonstra respeito ao meio ambiente "buscando superar o risco de desertificação e um crescimento que inclui o povo nordestino no seu planejamento para melhoria de qualidade de vida".

Veja também PontoPoder Câmara Municipal aprova criação de cargos na comissão de intervenção da Santa Casa de Fortaleza PontoPoder Alece aprova proibição a alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas no CE; veja lista

R$ 127 bilhões em propostas

Rafael Fonteles, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, destacou a ordem de R$ 127 bilhões em projetos apresentados e disse que isso faz parte de um esforço de reparação histórica pela região. "Nós constatamos que o Nordeste ficavas com menos de dez por cento do bolo do crédito disponível no país, sendo que nos temos um PIB superior a 14% e uma população de 27% da população brasileira", diz.

"Tivemos propostas da ordem de 127 bilhões de reais, mais de 10 vezes o valor da chamada oferecida pelos bancos. Não é falta de projetos, e sim de um olhar mais específico para o nordeste. A partir do sucesso dessa chamada, vamos exigir e lutar por uma chamada muito maior, porque os projetos existem e precisamos corrigir essa distorção histórica de colocar mais crédito disponível nos bancos públicos, com juros subsidiados, para projetos da nossa região", pontuou o governador.

Estiveram presentes ainda no evento os governadores Jerônimo Rodrigues, da Bahia; Carlos Brandão, do Maranhão; Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte; Paulo Dantas, de Alagoas; João Azevêdo, da Paraíba; Fábio Mitidieri, de Sergipe; e Raquel Lyra, de Pernambuco.

Ao fim do evento desta quarta, eles apresentaram documentos estratégicos que defenderam a transição ecológica justa na região.