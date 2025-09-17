COP Nordeste se reúne em Fortaleza e apresenta propostas de R$ 127 bilhões em investimentos
Governadores do nordeste estiveram em evento para falar sobre a importância do semiárido para a economia e pautar novos projetos para a região
O Consórcio Nordeste, formado por governadores da região, tem se reunido nesta semana em Fortaleza para pautar o semiárido e falar sobre o aumento de projetos de desenvolvimento em solo nordestino. Nesta quarta-feira (17), foi anunciada a "Chamada Nordeste", onde reuniram propostas de investimento de R$ 127 bilhões, para que os estados possam lutar por mais crédito em bancos públicos, demonstrando, segundo o Consórcio, que há demanda.
A chamada COP Nordeste e a 3ª Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento do Semiárido (3ª ICID) ocorrem no Centro de Eventos do Ceará e são celebradas pelo governador Elmano de Freitas (PT), que falou à imprensa sobre a importância de se mostrar "unidade no Nordeste" para que o desenvolvimento da região seja construído coletivamente.
"O novo desenvolvimento da nossa região envolve transição energética com justiça social e uma nova indústria que queremos construir no Brasil e no Nordeste. Precisamos, portanto, festejar muito o chamamento que instituições financeiras estão fazendo e que demonstram o potencial da nossa região", disse.
Para o chefe do Executivo Estadual, a Chamada Nordeste representa o enorme potencial regional, que, ao mesmo tempo, discute o semiárido, bioma único no mundo, e demonstra respeito ao meio ambiente "buscando superar o risco de desertificação e um crescimento que inclui o povo nordestino no seu planejamento para melhoria de qualidade de vida".
Veja também
R$ 127 bilhões em propostas
Rafael Fonteles, governador do Piauí e presidente do Consórcio Nordeste, destacou a ordem de R$ 127 bilhões em projetos apresentados e disse que isso faz parte de um esforço de reparação histórica pela região. "Nós constatamos que o Nordeste ficavas com menos de dez por cento do bolo do crédito disponível no país, sendo que nos temos um PIB superior a 14% e uma população de 27% da população brasileira", diz.
"Tivemos propostas da ordem de 127 bilhões de reais, mais de 10 vezes o valor da chamada oferecida pelos bancos. Não é falta de projetos, e sim de um olhar mais específico para o nordeste. A partir do sucesso dessa chamada, vamos exigir e lutar por uma chamada muito maior, porque os projetos existem e precisamos corrigir essa distorção histórica de colocar mais crédito disponível nos bancos públicos, com juros subsidiados, para projetos da nossa região", pontuou o governador.
Estiveram presentes ainda no evento os governadores Jerônimo Rodrigues, da Bahia; Carlos Brandão, do Maranhão; Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte; Paulo Dantas, de Alagoas; João Azevêdo, da Paraíba; Fábio Mitidieri, de Sergipe; e Raquel Lyra, de Pernambuco.
Ao fim do evento desta quarta, eles apresentaram documentos estratégicos que defenderam a transição ecológica justa na região.