Alece aprova proibição a alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas no CE; veja lista

Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado (Alece) aprovaram, nesta quarta-feira (17), o projeto de lei que proíbe ultraprocessados e açucarados na alimentação escolar de unidades públicas e particulares do Ceará. A proposta é de autoria do deputado estadual licenciado Renato Roseno (Psol), com coautoria de Messias Dias (PT).

O PL 131/2023 começou a tramitar originalmente em 2019, mas não avançou. Em 2023, no início da nova legislatura, a matéria foi desarquivada e iniciou nova tramitação. No entanto, ficou cerca de dois anos parada na Alece até ganhar parecer de regime de urgência nesta quarta (17), quando foi validada por unanimidade.

A aprovação no Plenário 13 de Maio teve uma motivação a mais: a 2ª Cúpula Global da Coalizão para a Alimentação Escolar será realizada em Fortaleza, nos dias 18 e 19 de setembro. Como explica Renato Roseno, a ideia é que o Ceará seja exemplo no combate à “epidemia de obesidade infantil” e na formação dos hábitos alimentares.

"Chegamos a um texto comum, necessário para já, a partir de agora, nas escolas estaduais, estão vedados ultraprocessados. As escolas municipais vão ter o tempo, que é o tempo do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), a resolução 3 do FNDE, dá um escalonamento. Agora, nós temos a vedação de 80% até (chegar a) 100%, já para ter alimentos in natura em 2027” Renato Roseno Autor do PL 131/2023

De acordo com Roseno, o panorama de restrição a ultraprocessados será segmentado da seguinte forma:

Escolas estaduais - proibição imediata;

- proibição imediata; Escolas municipais públicas - proibição escalonada em 2 anos até chegar 100%, iniciando com 80%;

- proibição escalonada em 2 anos até chegar 100%, iniciando com 80%; Escolas privadas - Prazo de 2 anos para implantar a proibição.

Agora, após a validação no Plenário 13 de Maio, a proposta aguarda a sanção do governador Elmano de Freitas (PT) para virar lei.

ADAPTAÇÃO PARA ESCOLAS PRIVADAS

Líder do Governo Elmano de Freitas na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) foi um dos responsáveis por articular as negociações em torno do texto juntos aos setores impactados, como escolas públicas e particulares, o Ministério do Desenvolvimento Social e a indústria de alimentos.

Segundo o parlamentar, foi um trabalho intenso para “compatibilizar todas as contribuições, os interesses, as adaptações em termos de prazo para que os processos produtivos, as cadeias de fornecedores, tivessem o tempo necessário para cumprir o objeto da lei, sem desorganizar as cantinas escolares, etc”, pontuou.

O deputado explicou, ainda, que as escolas particulares contarão com um período de adaptação de 2 anos, durante os quais as unidades deverão fazer campanhas educativas sobre o conteúdo da lei, informando as famílias e promovendo alimentação saudável.

“Nós ouvimos as escolas particulares, uma vez que as cantinas, elas têm o seu funcionamento organizado com seus fornecedores e a primeira coisa é que elas precisam de um prazo de adaptação. Então, nós colocamos esse prazo na lei. E há uma exceção, uma excepcionalidade para o ensino médio. Então, o entendimento com as escolas particulares abrangeu esses dois tópicos e também estendermos a vedação desta lei ao comércio de ultraprocessados nas calçadas das escolas que, às vezes, é feito por ambulantes” Guilherme Sampaio Líder do Governo Elmano na Alece

FOCO NA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

O projeto vai ao encontro do decreto nº 11.821 de 2023, do Governo Federal, que estabelece diretrizes para hábitos alimentares saudáveis no ambiente escolar. Entre outros pontos, a norma do comércio e publicidade de alimentos em unidades públicas e privadas, incluindo a restrição aos alimentos ultraprocessados.

Conforme Sampaio, o Ceará passa a ser o primeiro estado a aprovar um projeto de lei nesse sentido após a medida federal. “Hoje a coisa quase que comum é você encontrar crianças com menos de 10 anos e colesterol alto, 37% das crianças estão obesas no estado do Ceará. Então, é óbvio que as escolas não poderiam deixar de se integrar a esse princípio de uma educação nutricional, de uma alimentação saudável”, ressaltou o líder do Governo Elmano.

A partir do PL aprovado na Alece, serão vedados os seguintes alimentos ultraprocessados e seus similares na merenda escolar: