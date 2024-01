Alimentação dentro ou fora do lar? Onde está mais barato comer

A inflação de Fortaleza em 2023, apesar de ter sido a maior do Nordeste, apresentou desaceleração e trouxe alguns resultados animadores. Entre os grupos de mercadorias e serviços que são pesquisados os preços pelo IBGE, o de maior peso, o de alimentos e bebidas, registrou inflação de apenas 1,11% em 2023. Em anos anteriores, este grupo chegou a ter inflação de 7,97% em 2021 e 11,64% em 2022.

Uma pergunta importante

E quando tratamos de alimentos, e o seu impacto nas finanças das famílias, uma pergunta importante vêm à tona: onde está mais barato a alimentação, dentro ou fora do domicílio?

De maneira a tentar responder a essa pergunta, busquei os dados oficiais do IBGE, relativos à Fortaleza e compartilho com você leitor.

Alimentação fora do domicílio

O custo da alimentação fora do domicílio, tenho certeza de que você sentiu no bolso (acho que até no sabor), pois ficou mais caro em Fortaleza no ano passado. A inflação da alimentação fora do domicílio em Fortaleza foi de 5,30%. Esse resultado, decorreu em grande medida pelo impacto de 6,42% da elevação de preços das refeições em 2023. Só para lembrar e para efeitos comparativos, o salário mínimo para 2024 foi reajustado em 6,97%.

Ainda sobre a inflação dos preços fora do domicílio, os sorvetes foram que mais subiram de preços (+8,86%) e a cerveja(1,44%) de menor variação. O custo do lanche, importante item no orçamento, cresceu 2,63%.

Alimentação no domicílio

A alimentação no domicílio em Fortaleza registrou deflação em 2023. Segundo os dados do IBGE, houve ligeiro recuo de 0,13% dos preços na alimentação em casa em Fortaleza.

Apesar da inflação de 24,69% do arroz e 31,73% da cenoura, vários outros itens que compõem o grupo de alimentos no domicílio apresentaram queda nos preços. Os preços menores das carnes, aves, além do macarrão e do óleo de soja, foram alguns dos responsáveis pela alimentação no domicílio mais barata em Fortaleza.

Segue tabela com alguns itens que apresentaram queda de preços em 2023, de acordo com o IBGE:

Cebola: -29,69%;

Óleo de soja: - 20,26%;

Fígado: - 15,36%;

Picanha: - 13,80%;

Alcatra: - 11,93%;

Acém: -11,90%;

Cavala (peixe): - 10,32%;

Costela: - 8,61%;

Chã de dentro: - 8,34%;

Frango inteiro: - 8,12%;

Patinho: - 7,67%;

Peixe-serra: - 6,82%;

Frango em pedaços: - 6,79%;

Macarrão: - 4,83%;

Carne de porco: 2,19%.

Por fim, ficou claro que, em 2023, ficou mais barato a alimentação no domicílio. A praticidade e o lazer que a alimentação fora de casa nos proporciona, não posso deixar de mencionar, é excelente. Por outro lado, aquele momento especial das refeições da família, em casa, é inigualável. E o nosso bolso, também agradece.

Ainda vale chamar atenção que a menor precipitação de chuvas e a safra menor podem influenciar os preços dos alimentos de forma geral. É ficar atento e torcer por chuvas nas regiões produtoras.

Grande abraço e até a próxima semana!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.