Selic em 15%: alerta para o país e oportunidade para quem está atento

Na última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic para 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. A decisão surpreendeu parte do mercado e colocou o Brasil no topo do ranking mundial de juros reais, com uma taxa de 8,3% acima da inflação projetada para os próximos doze meses.

Essa notícia, embora técnica à primeira vista, tem efeitos diretos e profundos sobre a vida de todos os brasileiros.

Juros altos não afetam só o bolso — afetam decisões de vida...

Quando a Selic sobe, o crédito encarece. Financiamentos de veículos, imóveis e até dívidas de cartão de crédito se tornam mais pesadas. A intenção do Banco Central é conter a inflação — e, de fato, manter o poder de compra da população é essencial. Mas o custo de viver num país com juros tão elevados é alto demais para quem não se organiza financeiramente.

Em momentos como este, o desequilíbrio atinge em cheio as famílias mais vulneráveis: o acesso ao crédito fica restrito, e os juros acabam consumindo boa parte da renda.

... Mas também há outro lado: o da oportunidade

Selic alta significa que a renda fixa voltou a oferecer retornos interessantes, com segurança e liquidez. Investimentos como Tesouro Direto, CDBs e LCIs estão remunerando acima da inflação, algo que não víamos com consistência nos últimos anos.

É um cenário que favorece quem consegue poupar e investir com estratégia. E essa é a grande divisão que esse momento econômico expõe: os que pagam juros e os que recebem.

O desafio não é só econômico, é educacional

O maior risco agora não está apenas na economia, mas no desconhecimento. Grande parte dos brasileiros ainda deixa dinheiro na poupança, sem saber que existem alternativas mais rentáveis e igualmente seguras. Outros, sequer têm reserva de emergência e continuam reféns de dívidas e improvisos.

Por isso, mais do que nunca, o conhecimento se torna o melhor investimento. Compreender como funcionam os juros, como proteger seu patrimônio e como começar a investir de forma inteligente é o que separa estabilidade de insegurança.

Plantar agora para colher adiante

Em cenários turbulentos, surgem as grandes oportunidades. É justamente quando a maioria está com medo que quem se prepara colhe os melhores frutos. O momento exige cautela, sim — mas também ação, clareza e disciplina.

Quem começa hoje, ainda que com pouco, pode construir uma trajetória de prosperidade duradoura. E isso começa por uma escolha: aprender e aplicar.

