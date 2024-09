Tupperware, famosa pelas embalagens de plástico, deve pedir falência nesta semana

A Tupperware Brands, famosa fabricante de produtos para armazenamento, refrigeração e congelamento de alimentos, como potes, vasilhas e garrafas de plástico, pode pedir falência ainda nesta semana. A informação é de fontes confidenciais próximas à empresa e foi divulgada nessa segunda-feira (16) pela agência Bloomberg.

A situação fez com que a Bolsa de Valores de Nova York decidisse, na manhã desta terça-feira (17), segundo o g1, interromper as negociações das ações da empresa, uma vez que se preocupa com a situação regulatória da firma.

Na nota divulgada, a Bloomberg afirma que a marca planeja entrar com um pedido de proteção judicial, após ter violado os termos de sua dívida e ter contratado consultores jurídicos e financeiros. Esses planos, porém, ainda não são definitivos.

Negociação de dívida

O possível pedido de falência da Tupperware vem na esteira de uma longa negociação entre a marca e seus credores sobre uma dívida de mais de US$ 700 milhões, o equivalente a cerca de R$ 3,86 bilhões.

A empresa, há anos, anuncia que está com dificuldades financeiras devido à queda na demanda pelos seus produtos. No ano passado, inclusive, ela já havia comunicado ao mercado sobre a possibilidade de encerrar suas operações e decretar falência.

À época, conforme o g1, a Tupperware chegou a dizer que poderia até deixar de cumprir cláusulas de contratos de crédito, uma vez que emendas estabelecidas ao contrato inicial teriam retirado a liquidez do caixa da empresa no curto prazo.

Ações da Tupperware

Só na tarde dessa segunda-feira, de acordo com a Folha de S. Paulo, as ações da Tupperware caíram em mais da metade em Nova York.

No ano passado, a empresa registrou uma receita de US$ 1,7 bilhão (R$ 9,3 bilhões). Uma década atrás, esse valor chegava próximo de US$ 2,7 bilhões (R$ 14,7 bi).