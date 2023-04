Tupperware anuncia possibilidade de falência e ações despencam 50% na Bolsa de Nova York

A Tupperware Brands, conhecida pela fabricação de potes de plástico e outros recipientes reutilizáveis, divulgou a existência de “dúvidas substanciais” sobre a capacidade da empresa de manter as próprias operações. Em meio a dificuldades financeiras e uma consultoria, a companhia pode ir à falência caso a falta de recursos se concretize.

O início da crise foi delimitado após comunicado ao mercado na última sexta-feira (7). Na ocasião, a empresa citou cenário econômico desafiador, aumento de custos em empréstimos e ainda citou que pode deixar de cumprir cláusulas de contratos de crédito, ressaltando que pode não ter liquidez para seguir com as atividades.

“A companhia prevê o descumprimento de cláusulas financeiras [...] que potencialmente pode acontecer no final do primeiro trimestre de 2023”, disse o comunicado oficial. A resposta já veio nesta segunda-feira (10), quando as ações da companhia despencaram 48,8% na Bolsa de Nova York, deixando com um valor de mercado de menos de US$ 100 milhões.

Pedidos dos credores

Caso o descumprimento das cláusulas de contrato se torne realidade, os credores poderão exigir o reembolso dos empréstimos pendentes e restringir futuras concessões de recursos. Entretanto, segundo o próprio comunicado, "a companhia não dispõe de recursos financeiros para saldar tais obrigações".

Até então, a Tupperware Brands segue revisando portfólio de imóveis e avaliando possíveis vendas, alienações ou arrendamentos. Apesar disso, o mesmo posicionamento diz que as disposições citadas ainda são incertas.

Em meio à queda na bolsa, a empresa ainda deixou de publicar relatório anual referente ao ano de 2022 junto à Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC).

Dessa forma, uma notificação da NYSE foi enviada à companhia no último dia 3 de abril, indicando que caso o documento não seja publicado nos próximos seis meses, o registro na bolsa de valores de Nova York deverá ser cancelado.

