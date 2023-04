Valores a receber: única pessoa jurídica resgatou R$ 3,3 milhões

Uma única pessoa jurídica resgatou R$ 3,3 milhões no sistema de 'Valores a Receber', que voltou a funcionar a pouco mais de um mês. Até o momento, já foram recuperados R$ 342,2 milhões, segundo informou nesta segunda-feira (10) o Banco Central. Mais de 4,7 milhões de pessoas pediram o resgate de valores esquecidos em instituições financeiras.

Segundo o BC, cerca de R$ 6 bilhões deveriam ser devolvidos para 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas nesta segunda fase do 'Valores a Receber'.

O maior saque feito por uma pessoa física desde o início do programa foi de R$ 749,5 mil. O maior resgate individual, de R$ 3,3 mi, foi realizado por uma empresa.

Com a possibilidade de verificação de valores de pessoas falecidas, o SVR reabriu em 7 de março, após 11 meses fechado. Para sacar os valores esquecidos, o usuário precisa ter conta no Portal Gov.br de nível prata ou ouro.

Já para reaver valores de pessoa jurídica, precisa ter conta no Portal Gov.br com o Cadastro Nacional Pessoa Jurídica vinculado (com qualquer tipo de vínculo, exceto colaborador).

Veja o passo a passo para consultar e sacar o 'dinheiro esquecido'

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br , do Banco Central;

, do Banco Central; Use o CPF e data de nascimento ou CNPJ e data de abertura da empresa para consultar se você tem valores a receber;

Quando não existe login no Gov.br, é possível fazer cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store);

É necessário um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para solicitar os recursos;

para solicitar os recursos; Volte ao site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber qual o valor disponível e solicitar a transferência;

Caso perca a data de resgate, acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br em outro dia e o sistema vai informar nova data para retorno.

​Cuidados com golpes

Com a reabertura do sistema, o Banco Central informou os cuidados necessários para não passar por golpes em meio a essa solicitação.

Todos os serviços do 'Valores a Receber' são gratuitos e o BC não envia links para tratar sobre valores ou confirmar dados pessoais.

No meio dos cuidados, o sistema também alerta que não é recomendado fornecer senhas e apenas a instituição mostrada no 'Valores a Receber' é que pode contatar o cidadão em questão.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE