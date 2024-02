Cearenses iniciam 2024 pagando mais de R$ 7 bilhões em impostos

O mês de janeiro é marcado por diversos impostos. IPTU, IPVA, etc, sem falar nos tradicionais impostos e também nas despesas de início do ano, o que nos coloca em situação de verdadeiro "malabarismo" para honrar todos os compromissos financeiros.

IMPOSTOS NO CEARÁ EM 2024

No Ceará, somente no mês de janeiro, foram pagos mais de R$ 7 bilhões em impostos municipais, estaduais e federais. O valor pago de R$ 7.047.532.394,90 em impostos pelos cearenses no primeiro mês de 2024, quando comparado com janeiro de 2023, representa crescimento real de 13,19%. Os valores são informados pelo impostômetro, ferramenta de acompanhamento de pagamento de impostos da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), e também conta com parceria da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, da Fecomércio-RS e do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Em Fortaleza, estima-se pagamento de impostos superiores a R$ 310 milhões. Em Maracanaú, a segunda maior economia do Ceará, foram pagos em impostos o montante de R$ 144 milhões. Lembro que o valor se refere aos pagamentos de impostos federais, estaduais e municipais. Os demais municípios, podem ser consultados aqui.

IMPOSTOS NO BRASIL

Os números no impostômetro apontam para R$ 375,6 bilhões de reais no pagamento de impostos em janeiro de 2024 em todo o Brasil. Esta quantia, para fins de comparação, segundo o impostômetro, você poderia:

Comprar 863.618.883 cestas básicas;

Receber 10 salários por mês durante 3.341.108 anos;

Receber de rendimentos da caderneta de poupança R$ 72,7 milhões por dia.

Agora em janeiro, em todo o Brasil, foram pagos R$ 7,3 bilhões em IPTU e R$ 7,1 bilhões em IPVA.

IMPOSTOS E CIDADANIA

É nosso dever cumprir com as obrigações fiscais, mas também, no exercício de cidadania, cobrar dos governantes o uso eficiente dos recursos arrecadados, em todas as esferas de governo: federal, estadual e municipal.

Os governantes, por outro lado, devem informar aos cidadãos os resultados das políticas governamentais, sobretudo em termos de eficácia, efetividade e eficiência dos usos dos recursos públicos. Não basta dizer que fez isso, fez aquilo pela primeira vez... É importante comunicar o que faz, quanto custou aos cofres públicos, e principalmente o impacto real da aplicação dos impostos.

Grande abraço e até a próxima semana.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

