Qual o valor total da dívida dos cearenses?

O ano de 2023 encerrou, até o carnaval já passou, mas as dívidas do ano passado ainda estão no nosso orçamento, e de diversas formas, como no cartão de crédito, em financiamentos, no crédito pessoal, entre outras contas. Uma das maiores certezas que temos na vida é que os boletos sempre chegam.

DÍVIDA TOTAL DOS CEARENSES

E se pensarmos, qual seria o valor do boleto para “zerar” todas as contas?

O Banco Central, na última semana, divulgou as estatísticas de crédito do ano de 2023 do Brasil, e partir destes dados, é possível saber qual o valor total das dívidas dos cearenses, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

O valor total do saldo de crédito, ou seja, das dívidas atuais dos cearenses com as instituições financeiras no final de 2023 foi de R$ 124,3 bilhões. As famílias cearenses, com dívidas no valor total de R$ 82,2 bilhões, detêm o maior endividamento, enquanto que as empresas cearenses, possuem R$ 42,1 bilhões em dívidas.

CRÉDITO NO NORDESTE EM 2023

O crescimento das dívidas de 6,9% dos cearenses em 2023 foi o segundo menor entre os estados do Nordeste. Os pernambucanos, com avanço de 5,9%, registraram o menor avanço no Nordeste do montante de dívidas em 2023. Os estados do Nordeste que maior avanço do crédito em 2023 foram: Piauí (+13,9%), Alagoas (+12,5%) e Maranhão (+12,0%). A performance de crescimento de 2023 é medida em comparação com o final do ano de 2022.

Apesar do volume elevado, o nível de dívidas entre os estados do Nordeste reflete, em grande medida, o tamanho das economias. A Bahia, com dívidas no montante de R$ 214,2 bilhões, é o estado que possui o maior saldo de crédito, que decorreram dos contratos de empréstimos e financiamentos. Pernambuco e Ceará, na sequência, possuem R$ 129,1 bilhões e R$ 124,3 bilhões, respectivamente em saldo de crédito. Os estados da Bahia, Pernambuco e Ceará são exatamente as três maiores economias do Nordeste.

Saldo de Crédito – Nordeste – 2023

Estado Valor – R$ bilhões Bahia R$ 214,2 bi Pernambuco R$ 129,1 bi Ceará R$ 124,3 bi Maranhão R$ 86,3 bi Paraíba R$ 56,6 bi Rio Grande do Norte R$ 53,2 bi Piauí R$ 47,4 bi Alagoas R$ 43,7 bi Sergipe R$ 34,1 bi

Fonte: Banco Central (2024)

INADIMPLÊNCIA NO NORDESTE

A inadimplência de todos os estados do Nordeste foi superior à média brasileira (+3,27%), com destaque negativo para Pernambuco (+4,62%), que esteve no alto do pódio dos créditos

inadimplentes. A inadimplência no Ceará finalizou 2023 em 4,06%, muito em decorrência das pessoas físicas (+4,77%), bem superior às pessoas jurídicas (+2,66%).

Grande abraço e até a próxima semana.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil