Série B do Cearense 2026 tem regulamento definido; veja quando começa e clubes participantes

A Série B do Cearense 2026 teve o regulamento definido em reunião na sede da Federação Cearense de Futebol e os dez clubes participantes. A primeira rodada está marcada para o dia 15 de março e e dá duas vagas para a elite em 2027.

Os clubes participantes são:

Barbalha, Cariri, Crato, Guarani de Juazeiro e Icasa (Grupo A)

(Grupo A) Itapipoca, Caucaia, Atlético, Crateús e Guarany de Sobral (Grupo B).

Legenda: O tradicional Guarany de Sobral está na Série B após acesso na C junto com o Crateús Foto: Divulgação / guaranydesobralce

Cariri e Babalha voltam a disputar a Série B após cairem da Série A em 2025.

Guarany de Sobral e Crateús voltam a jogar a competição após os acessos da Série C em 2025.

O Icasa, clube de mais peso e tradição entre os 10, jogou a Série B no ano passado junto com Crato, Itapipoca, Caucaia, Guarani de Juazeiro e Atlético.

Regulamento

1ª Fase

Os dez clubes participantes foram divididos em dois grupos de cinco equipes cada, com base no critério de regionalização. As equipes de cada grupo se enfrentarão entre si em jogos de ida e volta. Esta fase será composta por um total de dez rodadas, nas quais cada clube jogará contra os demais adversários de seu próprio grupo.

Ao final da 1ª Fase, os dois clubes posicionados em 1º lugar de cada grupo avançarão direto para a 3ª Fase (Semifinal). Enquanto os clubes posicionados em 2º e 3º lugar de cada grupo classificam-se para a 2ª Fase da Competição (Quartas de Final).

Como novidade, as equipes posicionadas em 4º e 5º lugares de cada grupo disputarão contra o rebaixamento em uma rodada extra, em jogo único. Ao fim do duelo, as equipes que forem derrotadas, estarão rebaixadas para o Cearense Série C 2027.

Duelos contra o rebaixamento:

4º do Grupo A x 5º do Grupo B

4º do Grupo B x 5º do Grupo A

2ª Fase (Quartas de Final):

Os clubes classificados da fase anterior se enfrentarão em jogos de ida nas seguintes chaves:

Grupo C – 2º do Grupo A x 3º do Grupo B

Grupo D – 2º do Grupo B x 3º do Grupo A

Semifinal:

Os clubes classificados da fase anterior se juntarão aos 1º colocados de cada grupo na Primeira Fase. Os finalistas serão definidos em partidas de ida e volta na seguinte chave:

Grupo E – 1º do Grupo A x vencedor do Grupo D

Grupo F – 1º do Grupo B x vencedor do Grupo C

Os vencedores conquistarão o acesso para o Campeonato Cearense Série A de 2027.

Final:

A disputa pelo título será decidida em partida de ida e volta.

Grupo G: Vencedor do Grupo E x Vencedor do Grupo F