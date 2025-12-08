Ceará e Fortaleza juntos na Série B é raro; veja histórico

Após um domingo amargo com os rebaixamentos de Ceará e Fortaleza na fatídica última rodada da Série A, os dois estão de volta juntos para a Série B, o que não acontecia desde 2009. Ou seja, há 17 anos os dois não estavam juntos na divisão de acesso.

E historicamente Vovô e Leão ao mesmo tempo na Série B é raro. Apenas 12 vezes, de 42 edições até hoje. Em números, Ceará e Fortaleza só estiveram juntos em 28,5% das edições da Série B. Em 2026, será a 43ª de uma Série B nacional.

Anos de Vovô e Leão juntos na B:

1983 (Fortaleza em 12º, Ceará em 32º)

1989 (Ceará em 8º, Fortaleza em 28º)

1991 (Ceará em 13º, Fortaleza em 18º)

1992 (Fortaleza em 7º, Ceará em 10º)

1994 (Ceará em 10º, Fortaleza em 23º)

2000 (Fortaleza em 5º, Ceará em 22º)

2001 (Ceará em 8º, Fortaleza em 10º)

2002 (Fortaleza em 2º, Ceará em 13º)

2004 (Fortaleza em 2º, Ceará em 12º)

2007 (Fortaleza em 5º, Ceará em 16º)

2008 (Ceará em 12º, Fortaleza em 16º)

2009 (Ceará em 3º, Fortaleza em 19º)

Histórico da Série B

A Série B foi criada em 1971, no mesmo ano do 1º Campeonato Brasileiro da Série A, mas só durou até 1972, retornando apenas em 1980. Isso porque, a CBF abrigava mais de 40 clubes na Série A, chegando a ter incríveis 92, não tendo necessidade de ter uma Série B.

De 1980 a 1986, Ceará e Fortaleza jogaram a Série B, a chamada Taça de Prata, mas o regulamento garantia a ida para a Série A no mesmo ano, para um fase final. O único ano deste recorte que jogaram a Série B juntos foi em 1983.

A CBF só implementou o sistema de acesso e rebaixamento a partir de 1988, com Série A e B regulares.

Em 1988, o Ceará jogou a Série B junto com o Ferroviário.

A primeira Série B com Ceará e Fortaleza juntos foi em 1989. O Vovô foi o 8º com 19 pontos e o Leão foi o 28º com 14.

Em 1991, os dois voltaram a jogar a Série B: o Vovô foi o 13º com 20 pontos, o Leão ficou em 18º com 17 e o Ferroviário foi o 44º com 12 pontos.

Acesso duplo em 1992

Vovô e Leão jogaram juntos a Série B de 1992. E subiram juntos, graças ao aumento de times que subiam para a Série A para 12 e beneficiar o Grêmio, que caiu da A em 1991.

O Leão foi o 7º com 28 pontos e o Vovô o 10º com 22.

Com os dois caindo juntos da Série A em 1994, voltaram a jogar a Série B em 1994.

O Vovô foi o 10º com 17 chegando na 2ª Fase, e o Leão foi rebaixado para a Série C em 23º com 6 pontos.

Com o Leão ficando na Série C até 1999, os dois só voltaram a jogar juntos em 2000 na Copa João Havelange.

Para a competição, o Fortaleza foi convidado para jogar, no módulo equivalente à Série B.

O Leão foi 5º colocado, parando na 3ª Fase, e o Vovô foi o 22º.

Em 2001, agora na Série B 'tradicional', o Vozão foi o 8º (parando na 2ª fase) e o Leão o 10º.

Acesso do Leão

Legenda: Jogadores comemoram o acesso à Série A com a torcida Foto: José eomar

Em 2002, o Tricolor de Aço conquistou o acesso para a Série A como vice-campeão. O time subiu ao superar o Paulista/SP em dois jogos (6x1 em Jundiaí e 2x2 no PV). O Ceará foi o 13º com 33 pontos.

Outro acesso do Leão

Os dois voltaram a jogar a Série B em 2004, com a volta do Leão. E o Tricolor subiu de novo, como vice-campeão

5º na 1º Fase com 39 pontos, o Leão fez uma 2ª Fase acirrada, com Brasiliense, Ituano e Santa Cruz, se classificando na última rodada com 8 pontos, vencendo fora de casa o Ituano.

A fase final foi ainda mais acirrada, com o Leão subindo no último jogo do quadrangular, vencendo o Avaí por 2x0, e contando com a derrota do Bahia para o Brasiliense por 3x2.

O Ceará foi o 12º com 30 pontos.

Em 2007, o Leão voltou à Série B e quase subiu de novo, ficando na 5ª colocação com 56 pontos, 3 a menos que o Vitória, 4º colocado. O Ceará foi o 16º com 50.

Em 2008, o Ceará foi 12º com 49 pontos, e o Leão, 16º com 45

2009 foi a última vez, com acesso do Vovô, queda do Leão

Legenda: O Ceará conquistou o acesso em 2009, ano em que o Fortaleza foi rebaixado Foto: KIKO SILVA / ARQUIVO DN

Em 2009, o Vozão conquistou o acesso na 3ª colocação com 68 pontos. Foram 19 vitórias, 11 empates e 8 derrotas.

O Vozão conquistou o acesso contra a Ponte Preta, fora de casa, na vitória por 2x1 no Moisés Lucarelli, na penúltima rodada.

Na mesma rodada, o Leão foi rebaixado para a Série C na 19ª colocação com 38 pontos, com apenas 10 vitórias, 8 empates e 20 derrotas.

A edição de 2009 foi a última vez que eles jogaram juntos a Série B.

Foram 16 anos com os dois em divisões diferentes ou juntos na Série A, agora s reencontrando na Série B.