Santos goleia e Fortaleza não pode mais sair do Z4 na rodada; Inter é goleado e Juventude rebaixado

A sexta-feira foi de três jogos que interessaram Ceará e Fortaleza na luta pela permanência na Série A. Entraram em campo Santos, Inter e Juventude, com dois bons resultados para os cearenses, e outro não.

O Santos venceu o já rebaixado Sport por 3x0 na Vila Belmiro e deixou o Z4. O time chegou aos 41 pontos e assumiu a 15ª colocação. Neymar fez dois, e Lucas Kal contra, foram os dois gols do time de Vojvoda.

Legenda: Neymar fez dois para o Santos contra o Sport e tirou o time do Z4 Foto: Divulgação / @SantosFC

O resultado não permite mais que o Fortaleza deixe o Z4 ao fim da rodada. O Leão, com 37, recebe o Atlético/MG no domingo no Castelão e só pode chegar a 40 pontos.

Mas de toda forma, se o Leão vencer, se mantém próximo do Santos e se aproxima ainda mais do Internacional - apenas um ponto - que foi goleado pelo Vasco por 5x1 em São Januário.

O Colorado caiu para 16º, com 41 pontos, e está ameaçadíssimo de rebaixamento.

O Ceará também se beneficiou com a derrota do Inter, já que o time gaúcho se mantém atrás dele. O Vozão tem 42 e está em 14º.

O Alvinegro, mesmo com a vitória do Santos, ainda pode confirmar matematicamente sua permanência na Série A se vencer o Cruzeiro. Basta que o Vitória perca para o Mirassol e o Fortaleza empate com o Atlético/MG.

Juventude rebaixado

No outro jogo desta sexta-feira (28), o Juventude empatou com o Bahia em 1x1 no Alfredo Jaconi e foi rebaixado para a Série B. O time jaconero ficou com 34 pontos e só pode chegar a 40. O Juventude é o próximo adversário do Santos.

Classificação após jogos desta sexta