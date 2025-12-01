Aproveitamento dos times ameaçados cresce e 45 pontos pode não salvar mais; veja projeções

Restando duas rodadas para o fim da Série A, a linha de 'corte' para não cair aumentou consideravelmente. Se há semanas a projeção era de 42 pontos, agora nem os 45 pontos são seguros para permanência.

A UFMG dá a chance 2,2% de cair com 45, aumentando muito as chances com 44: 23%. Com 43, a chance é de 63%. Pela UFMG, livre mesmo está quem tem 47 pontos.

'São 8 ameaçados'

A linha de 'corte' aumentou pelo crescimento de Fortaleza e Vitória no returno. O Leão somou 18 pontos nas ultimas 10 rodadas, enquanto o rubro-negro baiano somou 17.

Isso fez com que o 18º colocado, o Leão de Aço, chegasse aos 40 pontos e com potencial para 46. E o Vitória para 48. O Inter, primeiro time que abre o Z4, tem 41 e pode chegar aos 47.

O Santos, primeiro time fora do Z4, tem 41 e pode chegar aos 47.

Isso faz com que até os times que tem 45 pontos, como Vasco, Bragantino e Atlético-MG, corram risco de rebaixamento se não pontuarem mais em duas rodadas.

Com 45 pode cair...

Legenda: Os resultados paralelos podem fazer com que Ceará e Fortaleza precisem de 46 para escapar e times com 45 caiam Foto: Reprodução / srgoool.com.br

Claro que é este é um cenário bem extremo, mas é para ilustrar de como a reta final da Série A pode ser insana. Assim, o Ceará precisaria ganhar um jogo e o Fortaleza, dois.

Veja que Bragantino e Atlético, já com 45, se zerarem, podem ser rebaixados.

A quantidade de pontos muda a cada rodada. Se a aproveitamento dos times debaixo continuar alto na rodada do meio de semana, o cenário pode ser exatamente esse pra rodada final no domingo.

Mas os times debaixo tropeçarem, a pontuação segura passa a ser 44, que hoje dá 23% de chance de cair.