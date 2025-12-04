Cruzeiro x Botafogo, nesta quinta-feira (4), interessa diretamente ao Fortaleza; Entenda

O Fortaleza só depende de sí para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, em jogo com o Botafogo, no Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas em jogo pela 38ª rodada. O Leão está na 16ª colocação com 43 pontos, fora do Z4 após 27 rodadas.

O Leão enfrentará o time carioca, que tem ambições de conquistar a vaga direta na Libertadores do ano que vem pela 5ª colocação.

Mas o jogo que complementa a 37ª rodada da Série A, contra o Cruzeiro no Mineirão, às 19h30, pode complicar o Botafogo por uma vaga direta ou encaminhar.

Hoje o Botafogo é o 7º colocado com 59 pontos. Ele disputa a vaga direta com Fluminense (5º com 61) e Bahia (6º com 60). O detalhe é que Fluminense x Bahia jogam pela 38ª rodada no Maracanã.

Legenda: A 5ª colocação da Série A dá vaga direta na Libertadores e é disputada por Fluminense, Bahia e Botafogo Foto: Reprodução / srgoool

Se vencer...

Se o Botafogo vencer o Cruzeiro chega aos 62 pontos, ultrapassa o Fluminense na tabela e só depende de sí contra o Fortaleza, de uma vitória, para manter a 5ª colocação.

Se empatar...

Se o Botafogo empatar com o Cruzeiro, vai a 60 pontos, se mantém em 7º, e precisará vencer o Fortaleza, ainda contando com um empate entre Fluminense x Bahia para subir para 5º e conquistar a vaga.

Se perder...

Se perder para o Cruzeiro, o Botafogo não tem mais chances de terminar em 5º ao fim da Série A mesmo vencendo o Fortaleza, devido ao confronto entre Fluminense e Bahia.

Assim, para o confronto com o Fortaleza, restaria ao Botafogo vencer para tentar terminar na 6ª colocação, e esperar o Campeão da Copa do Brasil de 2025 no fim de dezembro.

Caso um clube que está à frente dele conquistar vaga - Cruzeiro ou Fluminense - ele entraria na fase de Grupos se terminar a Série A em 6º.

Claro que este cenário de entrar em campo contra o Fortaleza sabendo que não conquistará uma vaga direta com uma vitória impacta no ambiente do jogo e motivação dos jogadore do Botafogo.

Motivação do Cruzeiro

A Raposa está em 3º com 69 pontos, 4 pontos do Palmeiras. Caso vença o Botafogo, ainda mantém as chances do vice-campeonato na última rodada, quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro.

O problema disso é que três dias depois, o Cruzeiro faz o 1º jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Assim, ele deve poupar todos os titulares contra o Santos, dificultando a busca pelo vice, que não é prioridade do time, e sim a Copa do Brasil. Mas independente disso, a Raposa busca se despedir da Série A com vitória diante da torcida antes dos confrontos da Copa do Brasil.

Se empatar, não terá mais chances de buscar o vice-campeonato brasileiro. Isso também impacta no Palmeiras que já garantiria a 2ª colocação. O Verdão enfrenta o Ceará, no Castelão, com o Vovô também ameaçado de rebaixamento, em 15º com 43.

Prováveis Escalações

CRUZEIRO:

Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Sinisterra (Arroyo). Técnico: Leonardo Jardim.

BOTAFOGO:

Raul; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Artur, Montoro e Cuiabano; Kadir Barría. Técnico: Davide Ancelotti.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)