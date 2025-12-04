Botafogo arranca empate com o Cruzeiro, segue vivo pelo G5 e define Palmeiras como vice-campeão
Resultado foi bom para o Vovô, que enfrenta o Palmeiras e ruim para o Leão que visita o Botafogo; entenda
A 37ª rodada da Série A foi encerrada o empate entre Cruzeiro e Botafogo em 2x2 no Mineirão nesta quinta-feira (4). O resultado manteve o Botafogo na luta pelo G5 e definiu o vice-campeonato do Palmeiras.
Cristian, aos 15 do 1º tempo, e Matheus Pereira ao 5 do 2º tempo, abriram vantagem para o Cruzeiro, mas Marçal, aos 12 e Alex Telles, de pênalti nos acréscimos, empataram para o Botafogo.
Ruim para o Fortaleza
O resultado foi ruim para o Fortaleza, já que manteve o Botafogo vivo na luta pelo G5, que dá uma vaga direta na Libertadores.
Em 7º com 60 pontos, o Botafogo estará estará na fase de grupos da Libertadores se vencer o Fortaleza no domingo no Nilton Santos e ocorrer um empate entre Fluminense x Bahia, no Maracanã.
Bom para o Ceará
O resultado foi bom para o Ceará, já que o Cruzeiro não tem mais chance de ser vice-campeão da Série A, definindo a colocação para o Palmeiras. Assim, o Verdão é o próximo adversário do Vovô no Castelão, não tem mais objetivos para a última rodada.