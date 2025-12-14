Final entre Corinthians x Vasco manda Botafogo pra Pré-Libertadores e São Paulo pra Sul-Americana
Alvinegros decidirão a Copa do Brasil em dois jogos, veja datas
Corinthians e Vasco decidirão a Copa do Brasil de 2025, ao avançarem neste domingo (14), em emocionantes disputas de pênaltis. Ambos perderam seus jogos no tempo normal, mas como haviam vencido da ida, decidiram nas penalidades e seus goleiros foram os heróis.
Para eliminar o Cruzeiro, o Timão contou com duas defesas de Hugo Souza, e para passar pelo rival Flu, o Vascão teve Léo Jardim, também com duas defesas.
Os dois se enfrentam nas seguintes datas:
Final da Copa do Brasil 2025
- Ida: Corinthians x Vasco, 17/12 (quarta), às 21h30, na Neo Química Arena
- Volta: Vascox Corinthians, 21/12 (domingo), às 18h30, no Rio de Janeiro
Botafogo e São Paulo lamentam
Além de Cruzeiro e Fluminense, eliminados, outros dois clubes lamentaram o desfecho das semifinais da Copa do Brasil: Botafogo e São Paulo.
Os dois torciam para Fluminense, Cruzeiro, ou os dois, bem colocados no Brasileiro 2025, avançarem para a decisão para confirmarem seus últimos objetivos na temporada. O Botafogo queria uma vaga direta na Libertadores e o São Paulo garantir a Pré via G8.
Como isso não aconteceu, o Botafogo, 6º da Série A, jogará a Pré-Libertadores, e o São Paulo, fica sem a vaga na Pré-Libertadores e jogará a Copa Sul-Americana no ano que vem.
Cruzeiro, como 3º colocado da Série A, e Fluminense, em 5º, jogarão a Libertadores do ano que vem.