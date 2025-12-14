Final entre Corinthians x Vasco manda Botafogo pra Pré-Libertadores e São Paulo pra Sul-Americana

Corinthians e Vasco decidirão a Copa do Brasil de 2025, ao avançarem neste domingo (14), em emocionantes disputas de pênaltis. Ambos perderam seus jogos no tempo normal, mas como haviam vencido da ida, decidiram nas penalidades e seus goleiros foram os heróis.

Para eliminar o Cruzeiro, o Timão contou com duas defesas de Hugo Souza, e para passar pelo rival Flu, o Vascão teve Léo Jardim, também com duas defesas.

Os dois se enfrentam nas seguintes datas:

Final da Copa do Brasil 2025