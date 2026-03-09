Times cearenses conhecem grupos da 1ª Fase da Série D; veja análise dos adversários
Ferroviário, Tirol, Atlético, Maracanã e Iguatu são os representantes cearenses
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou os grupos da Série D do Campeonato Brasileiro de 2026. Assim, os cinco representantes cearenses conheceram seus grupos e adversários: Maracanã e Iguatu estão no Grupo A-6, enquanto Ferroviário, Tirol e Atlético estão no Grupo A-3.
Serão 16 grupos na Série D, que terá em 2026 a edição mais inclusiva de sua história, com 96 clubes participantes.
As chaves, que contam com seis times cada, foram formadas a partir de critérios geográficos, observando também questões logísticas, e apresentam no máximo três clubes de uma federação por grupo.
Assim, os times com sede em Fortaleza, casos de Ferroviário, Tirol e Atlético estão juntos com três piauienses: Fluminense, Altos e Piauí.
Os cearenses no interior, como Maracanã e Iguatu, enfrentarão 3 maranhenses - Sampaio Corrêa, Moto Club e IAPE, além de um piauiense do interior: Parnahyba.
Veja análise dos grupos dos Cearenses:
Maracanã e Iguatu:
Os times maranhenses são competitivos e darão trabalho. O melhor é o IAPE, campeão em cima do Maranhão na final, tendo passado com facilidade pelo Moto Club.
O Sampaio é treinado por Francisco Diá, ex-Ferroviário e está em crise. Mas a Bolívia Querida tem muita tradição.
O Parnahyba tende a ser o adversário mais acessível do grupo.
Mas como quatro avançam de fase, a chance de Iguatu e Maracanã crescem.
Mas os dois precisarão melhorar muito se quiserem se classificar. O Azulão tem um elenco melhor, com um bom trabalho de Washington Luiz, mantido após o bom estadual 2026, campeão da Taça Padre Cícero em cima do Horizonte.
Já o Maracanã, fez um estadual decepcionante, venceu apenas um jogo - que evitou o rebaixamento - e Júnior Cearense terá muito trabalho pela frente.
Reforços chegaram, como o goleiro Redson, o atacante Alison Araçoiaba e o lateral-direito Biel Potiguar.
Ferroviário, Tirol e Atlético
Os três times cearenses, enfrentarão três piauienses: Altos, Piauí e Fluminense. Os três adversários são semifinalistas do Estadual e possuem níveis muito próximos.
O Altos estava invicto até a semifinal, mas foi eliminado pelo Atlético. Já no outro confronto, o Piauí saiu na frente do Fluminense.
O Ferroviário é favorito para terminar a 1ª fase como líder, pelo elenco que tem.
Já o Tirol, que mostrou competitividade na Copa do Brasil, contra o América/SE e América/MG, levando a decisão para os pênaltis, pode surpreender.
O Atlético, como está na Série B Cearense, não deve ter investimento suficiente para brigar por uma vaga na 2ª Fase.
Fórmula de disputa e vagas de acesso
As seis equipes de cada grupo vão se enfrentar entre si em dez rodadas e farão cinco jogos como mandante e cinco como visitante. Os quatro melhores avançam à segunda fase, e os confrontos terão o seguinte critério: 1º do Grupo A1 x 4º do Grupo A2; 2º do Grupo A1 x 3º do Grupo A2; 3º do Grupo A1 x 2º do Grupo A2; e 4º do Grupo A1 x 1º do Grupo A2.
Este também será o formato nos demais grupos - A3 x A4, A5 x A6, A7 x A8 e assim sucessivamente -, o que promoverá confrontos regionais e, em alguns casos, duelos de clubes próximos geograficamente.
A Série D será disputada de 5 de abril a 13 de setembro, em 24 datas (22 aos fins de semana e duas no meio de semana). Em cada fase do mata-mata e nos playoffs, os confrontos acontecerão em jogos de ida e volta. Os quatro clubes que forem eliminados nas quartas de final terão nova chance de ascender à Série C de 2027 nos playoffs, criados pela CBF com o intuito de assegurar mais competitividade e emoção ao torneio.
Os clubes que cheguem à terceira fase asseguram no mínimo sua participação na Série D de 2027. Os quatro semifinalistas, assim como os vencedores dos playoffs, garantem o acesso à Série C de 2027. O campeão irá se classificar de forma direta para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027.
Todos os grupos da Série D
Grupo A1
Nacional-AM, Manaus-AM, Manauara-AM, GAS-RR, Monte Roraima-RR, São Raimundo-RR
Grupo A2
Independência-AC, Galvez-AC, Humaitá-AC, Porto Velho-RO, Guaporé-RO, Araguaína-TO
Grupo A3
Gama-DF, Brasiliense-DF, Luverdense-MT, Primavera-MT, Inhumas-GO, Aparecidense-GO
Grupo A4
Capital-DF, Ceilândia-DF, Mixto-MT, Operário-MT, União-MT, Goiatuba-GO
Grupo A5
Trem-AP, Oratório-AP, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Tocantinópolis-TO, Imperatriz-MA
Grupo A6
Sampaio Corrêa-MA, Moto Club-MA, IAPE-MA, Maracanã, Iguatu, Parnahyba-PI
Grupo A7
Ferroviário, Tirol, Atlético, Altos-PI, Piauí-PI, Fluminense-PI
Grupo A8
ABC-RN, América-RN, Laguna-RN, Sousa-PB, Maguary-PE, Central-PE
Grupo A9
Retrô-PE, Decisão-PE, Serra Branca-PB, Treze-PB, Lagarto-SE, Sergipe-SE
Grupo A10
ASA-AL, CSA-AL, CSE-AL, Jacuipense-BA, Atlético-BA, Juazeirense-BA
Grupo A11
Uberlândia-MG, Betim-MG, CRAC-GO, ABECAT-GO, Operário-MS, Ivinhema-MS
Grupo A12
Porto-BA, Rio Branco-ES, Vitória-ES, Real Noroeste-ES, Tombense-MG, Democrata GV-MG
Grupo A13
Madureira-RJ, Portuguesa-RJ, America-RJ, Portuguesa-SP, Água Santa-SP, Pouso Alegre-MG
Grupo A14
Nova Iguaçu-RJ, Sampaio Corrêa-RJ, Maricá-RJ, XV de Piracicaba-SP, Noroeste-SP, Velo Clube-SP
Grupo A15
Cianorte-PR, Cascavel-PR, Santa Catarina-SC, Joinville-SC, Guarany de Bagé-RS, São Luiz-RS
Grupo A16
Blumenau-SC, Marcílio Dias-SC, São Joseense-PR, Azuriz-PR, São José-RS, Brasil-RS