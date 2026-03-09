Vina amarelou e fugiu da responsabilidade ao não cobrar pênalti em decisão do Campeonato Cearense

Vina havia cobrado os 2 pênaltis que o Ceará teve no ano. É, então, o cobrador oficial. Além de ser um dos principais nomes do elenco. Porém, na final do Campeonato Cearense, quando deveria chamar a responsabilidade, não cobrou. Omissão na decisão. Faltou coragem ao camisa 29.

