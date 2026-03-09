Diário do Nordeste
Vina amarelou e fugiu da responsabilidade ao não cobrar pênalti em decisão do Campeonato Cearense

Camisa 29 entrou no 2º tempo do jogo, mas não cobrou na disputa por penalidades

Escrito por
André Almeida André Almeida
(Atualizado às 19:54)
André Almeida
Legenda: O meia Vina retornou ao Ceará em 2025
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vina havia cobrado os 2 pênaltis que o Ceará teve no ano. É, então, o cobrador oficial. Além de ser um dos principais nomes do elenco. Porém, na final do Campeonato Cearense, quando deveria chamar a responsabilidade, não cobrou. Omissão na decisão. Faltou coragem ao camisa 29.

