Vina amarelou e fugiu da responsabilidade ao não cobrar pênalti em decisão do Campeonato Cearense
Camisa 29 entrou no 2º tempo do jogo, mas não cobrou na disputa por penalidades
Vina havia cobrado os 2 pênaltis que o Ceará teve no ano. É, então, o cobrador oficial. Além de ser um dos principais nomes do elenco. Porém, na final do Campeonato Cearense, quando deveria chamar a responsabilidade, não cobrou. Omissão na decisão. Faltou coragem ao camisa 29.
