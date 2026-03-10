Às vezes, a gente fica convencido de que foram em vão os esforços para tornar o País um lugar melhor.

Mas, no campeonato da ruindade, a tendência é pelo empate.

O jogo é duro demais, pelo uso de esquemas desleais. Nenhum compromisso com a ética da disputa.

A pancadaria é ecumênica. Tem pra todo mundo.

A arbitragem, tragada pela corrupção, não está nem aí para a estética da feiúra.

O resultado só interessa aos que estão em campo.

A plateia, que paga o ingresso, toma o prejuízo e assiste impotente.

O regulamento é rasgado e as regras totalmente ignoradas.

O estilo de jogo praticado já foi batizado de "corrupção total".

Já está acertado que o resultado da partida não será resolvido nem no "tapetão". Não tem tapete. Simples, assim.