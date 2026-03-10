Ceará mantém tabu no Clássico-Rei, mas qual o peso real após a perda do título?

O Ceará perdeu o título cearense de 2026 para o Fortaleza, mas ampliou o tabu sem derrotas no Clássico-Rei para 13 jogos. Agora são quatro vitórias e nove empates em um recorte que começou no dia 1º de abril de 2023 e pode completar três anos em breve. Dito tudo isso, qual o verdadeiro peso da marca se o principal objetivo do momento não foi alcançado? Com tantos igualdades recentes, o tabu pode virar até a favor do Leão com na temporada, quando os times ainda se encontram três vezes, sendo duas partidas pela Série B e uma pela Copa do Nordeste.