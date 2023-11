Neymar passa por cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta (2)

Estrela da seleção brasileira, Neymar passa por cirurgia no joelho esquerdo na manhã desta quinta-feira (2), em Belo Horizonte. O procedimento foi feito após duas semanas da ruptura do ligamento cruzado anterior, em duelo da Canarinho contra o Uruguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Médico da Seleção e do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar conduz a cirurgia no Hospital Mater Dei, na capital mineira. O Al-Hilal, clube defendido por Neymar, pretendia que o procedimento fosse realizado em Paris. No entanto, o craque preferiu ser operado outra vez por Lasmar. Assim, o clube saudita contratou o médico para a tarefa.

A previsão para a recuperação do jogador é de dez meses. É a segunda lesão grave de Neymar em 2023. Quando ainda defendia o PSG, em fevereiro, ele lesionou o tornozelo e passou por cinco meses de recuperação.