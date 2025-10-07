Escola de Gastronomia abre 300 vagas para cursos em outubro; saiba como se inscrever

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu, nesta terça-feira (7), 300 vagas para cinco cursos básicos da turma de outubro. As inscrições seguem até quarta-feira (8), e o resultado será divulgado no dia 10.

As capacitações serão realizadas na modalidade on-line, com carga horária de 20 horas cada. Entre os destaques estão os cursos gratuitos de bolos natalinos e panetones.

Veja também Papo Carreira Brisanet abre 38 vagas de emprego no Ceará; veja detalhes Papo Carreira Projeto abre 1,7 mil vagas para cursos de Inteligência Artificial; saiba mais

Detalhes dos cursos

Administração de Pequenos Negócios em Gastronomia – 13 a 17/10 (noite)

Rotulagem e Embalagem de Alimentos para Pequenos Negócios em Gastronomia – 13 a 17/10 (noite)

Panetones: Doces e Salgados – 13 a 17/10 (noite)

Bolos para o Natal – 13 a 17/10 (noite)

Elaboração de Plano de Negócios em Gastronomia – 20 a 24/10 (noite)

Legenda: As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Foto: Divulgação.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Escola de Gastronomia Social: www.gastronomiasocial.org.br, entre os dias 7 e 8 de outubro.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Além disso, 70% das oportunidades serão destinadas a pessoas que nunca participaram de cursos da instituição.

Início das aulas

O resultado final será divulgado na sexta-feira (10). As aulas começam em 13 de outubro e seguem até 17 ou 24 de outubro, conforme o curso escolhido.

Ao término, os participantes receberão certificação digital gratuita, desde que cumpram frequência mínima de 75%.