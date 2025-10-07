Escola de Gastronomia abre 300 vagas para cursos em outubro; saiba como se inscrever
Bolos natalinos e panetones estão entre os temas que serão ministrados nas aulas
A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco abriu, nesta terça-feira (7), 300 vagas para cinco cursos básicos da turma de outubro. As inscrições seguem até quarta-feira (8), e o resultado será divulgado no dia 10.
As capacitações serão realizadas na modalidade on-line, com carga horária de 20 horas cada. Entre os destaques estão os cursos gratuitos de bolos natalinos e panetones.
Detalhes dos cursos
- Administração de Pequenos Negócios em Gastronomia – 13 a 17/10 (noite)
- Rotulagem e Embalagem de Alimentos para Pequenos Negócios em Gastronomia – 13 a 17/10 (noite)
- Panetones: Doces e Salgados – 13 a 17/10 (noite)
- Bolos para o Natal – 13 a 17/10 (noite)
- Elaboração de Plano de Negócios em Gastronomia – 20 a 24/10 (noite)
Como se inscrever
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Escola de Gastronomia Social: www.gastronomiasocial.org.br, entre os dias 7 e 8 de outubro.
As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Além disso, 70% das oportunidades serão destinadas a pessoas que nunca participaram de cursos da instituição.
Início das aulas
O resultado final será divulgado na sexta-feira (10). As aulas começam em 13 de outubro e seguem até 17 ou 24 de outubro, conforme o curso escolhido.
Ao término, os participantes receberão certificação digital gratuita, desde que cumpram frequência mínima de 75%.