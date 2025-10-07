Diário do Nordeste
Projeto abre 1,7 mil vagas para cursos de Inteligência Artificial; saiba mais

Podem se candidatar cearenses a partir de 16 anos, que tenham concluído ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Papo Carreira
Curso do projeto Geração Tech
Legenda: Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e on-line
Foto: Divulgação Governo do Ceará

O projeto Geração Tech, iniciativa do Governo do Ceará, está com inscrições abertas com 1,7 mil vagas para cursos de formação tecnológica gratuita no Estado, com foco em Inteligência Artificial

As oportunidades são para os cursos de: Desenvolvedor Full Stack; Inteligência Artificial Generativa; e IA e Soft Skills para Programadores, que acontecem nas modalidades presencial e on-line.

>> Veja o edital completo

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site do programa, mediante preenchimento de formulário e envio da documentação necessária. O prazo de inscrição é até 1º de novembro para a formação Full Stack, e até 30 de novembro para as formações em IA Generativa e IA e Soft Skills. 

Podem se candidatar cearenses a partir de 16 anos, que tenham concluído ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio. As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • Desenvolvedor Full Stack: 200 vagas na modalidade online; 
  • IA Generativa: 200 vagas presenciais e 400 vagas online;
  • IA e Soft Skills para Programadores: 200 vagas presenciais e 700 vagas online.

Os candidatos serão submetidos a testes de raciocínio lógico, comportamental e específico por formação. Conforme o edital, a aprovação depende da análise documental e da média obtida nas provas. 

