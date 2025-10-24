Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.
Legenda: Seu Oscar Vitor de Holanda vai todos os dias ao Caravelle, onde fica disponível para conversar.
Foto: Thiago Gadelha.

Atenção, vereadores de Fortaleza: o homem segue vivíssimo. Não divulguem o contrário, por favor. Aos 90 anos, completos no último 27 de setembro, Oscar Vitor de Holanda faz história por fundar e continuar à frente do restaurante Caravelle, um dos mais emblemáticos da Capital.

A casa espelha o espírito camarada do dono desde a década de 1960, quando abriu as portas no Vila União e cravou personalidade única no bairro.

Chapéu marrom e óculos escuros, à la Patativa do Assaré, seu Oscar está na casa de domingo a domingo, em sintonia com o funcionamento do negócio. Não só gosta de estar presente como faria falta se não estivesse. Prova disso são as centenas de clientes que, faça chuva ou faça sol, lotam o espaço e sempre cumprimentam o carismático senhor.

“Aqui tem muita fartura, muita amizade. É uma casa abençoada”, vibra, voz bastante firme. Ele conta e o observador mais básico testemunha: uma das marcas do local é o clima familiar, capaz de congregar diferentes públicos e idades à mesa para saborear pratos que entraram para o paladar fortalezense – do churrasco ao filé passando pela clássica parmegiana, uma das pérolas mais cobiçadas do cardápio.

Veja também

teaser image
Verso

Aos 90 anos, Raimundo do Queijo é patrimônio vivo do Centro de Fortaleza

teaser image
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Segundo o patriarca, esse DNA capaz de congregar sabor e camaradagem acompanha o restaurante desde o começo, e espelha a própria trajetória do proprietário. Natural do distrito de Furnas, em Aracoiaba – distante 73 quilômetros da Capital – seu Oscar veio para Fortaleza “rapazinho muito novo”, no fim da década de 1940.

Aqui, longe “do mato, da brenha e da caatinga”, comprava ovos e vendia fumo, a fim de manter o próprio sustento. Mediante intenso trabalho e dedicação, com o tempo comprou um terreno na esquina da Avenida Luciano Carneiro, e ali abriu um bar. 

Na imagem, uma visão de uma área de refeições externa ou varanda, possivelmente de um restaurante. Há várias mesas de plástico com toalhas de mesa verde-claras e cadeiras de plástico cinza dispostas em fileiras, alinhadas ao longo de uma parede clara. O chão é um padrão de xadrez de azulejos azuis e brancos. Um homem de camiseta marrom e shorts azuis está de costas, caminhando em direção a uma abertura em arco com um portão de ferro aberto, que leva a um espaço interno escuro. Na parede, há janelas em arco com grades de ferro. O teto é inclinado e tem vigas de madeira escura.
Legenda: Desde o começo, seu Oscar de Holanda quis que o Caravelle fosse um restaurante familiar.
Foto: Thiago Gadelha.

“Era muito prestigiado. Tinha frequência boa, muita gente vinha”. Lembra das cadeiras de plástico e da lona improvisada à época, em contraste com a realidade de agora. O panorama atual da casa, por sinal, deve-se muito à própria organização territorial de Fortaleza, tendo em vista que o antigo aeroporto da Capital ficava próximo ao restaurante.

A posição quase estratégica do empreendimento favorecia que, ao buscar ou deixar parentes e amigos nas viagens, pessoas passassem na casa para comer. Resultado: pouco a pouco, a clientela não apenas aumentou, como também fidelizou o espaço como um dos preferidos.

E assim o Caravelle – nome em alusão ao avião comercial a jato francês, o primeiro do mundo projetado para voos de curto e médio alcance – cresceu e apareceu.

Espaço para a música em Fortaleza

Tão logo o negócio tornou-se ponto de encontro, seu Oscar mudou também: viu a necessidade de o empreendimento refletir o alcance que tomava. Foi como promoveu transformações estruturais e culturais no recinto e imprimiu nele a própria assinatura.

Na imagem, uma foto de uma área de buffet de um restaurante self-service. O balcão do buffet é longo e retangular, com revestimento de azulejos brancos e detalhes em azul marinho. Bandejas de metal cheias de vários pratos de comida, como arroz, feijão, e carne, estão dispostas no balcão. Um protetor de acrílico está sobre as bandejas de comida, e há um cartaz preso a ele com a palavra
Legenda: Self-service do Caravelle é um dos pontos altos da casa.
Foto: Thiago Gadelha.

Um investimento importante para se consolidar no mercado é a programação cultural do restaurante. Durante alguns anos, o Caravelle promoveu generosa temporada de shows, com a presença de artistas do calibre de Agnaldo Timóteo, Moacyr Franco, Vanusa e José Augusto.

“Tenho muito orgulho disso porque foi resultado de um trabalho feito de dia e de noite”, comemora seu Oscar, que seguiu atrelado à cultura, embora de outro modo.

Na imagem, um close-up de um senhor idoso, de pele clara, que está sentado e olhando diretamente para a câmera. Ele veste uma camisa branca de linho de gola aberta e um chapéu Fedora marrom. Ele está usando óculos escuros grandes, com armação fina, que cobrem seus olhos. Suas mãos estão repousadas e cruzadas sobre uma superfície laranja. O fundo está desfocado, com tons de amarelo/laranja na parte superior e a silhueta de uma ou duas pessoas de camisa branca ao fundo. A iluminação é suave e natural.
Legenda: Seu Oscar fez questão de investir na programação cultural do restaurante
Foto: Thiago Gadelha.

Agora, artistas da própria terra se apresentam no estabelecimento nas noites de quinta, sexta e sábado, e um piano de média cauda, posicionado em lugar privilegiado no ambiente, é tocado durante os almoços de sábado e domingo, para fascínio geral do público.

“Se fosse pra começar tudo de novo, eu ainda queria. Lembro do começo, quando criei um churrasquinho misto, e era gostoso. Pegava filé, leitão, linguiça, e colocava no palito com uma rodela de cebola e um pimentão. Saía demais. Fico feliz em saber que, de algo tão pequeno, conseguimos construir isso ao lado de nossos amigos”.

Na imagem, uma vista de um pequeno palco ou área de performance em um salão de restaurante. O palco é elevado, com uma frente revestida de madeira escura. Sobre o palco há um piano coberto com um tecido de veludo verde escuro, e alguns alto-falantes de som e microfones. O teto sobre o palco é forrado com um material de cor marrom escuro e texturizado. Fora do palco, no salão, vê-se um extintor de incêndio vermelho pendurado em um pilar branco e um ventilador de parede grande, preto, no canto superior direito. Há outras mesas e cadeiras com toalhas de mesa brancas e laranjas no fundo à direita, e alguns ventiladores portáteis e um balcão de madeira claro à esquerda. O piso do salão é revestido com azulejos brancos.
Legenda: Piano de média causa do Caravelle é tocado aos sábados e domingos durante o almoço.
Foto: Thiago Gadelha.

Com o tempo, o salão encompridou, o serviço de self-service também, e além do restaurante em si, há ainda a pizzaria e a lanchonete do Caravelle, tudo funcionando no mesmo endereço.

“Foi muito difícil e, quem não me conhece, quando eu começar a contar a história, vai dizer ‘ô véi mentiroso do diabo’. Mas deu certo, estamos aqui”, gargalha.

O segredo para chegar aos 90 anos

Tão esperto quanto lúcido – cuja prole de 11 filhos multiplicou em 10 netos e três bisnetos –  seu Oscar é direto quanto ao segredo para chegar aos 90 anos: “Não morrer”, ri. 

“Na verdade, nem sei. Minha mulher dizia que eu era de ferro porque fui alcoólatra e fumava três carteiras de cigarro por dia. Deixei de fumar e beber por causa dela. Faz mais de 30 anos. Sinto que tenho uma grande resistência orgânica”.

Quando assim fala, mostra dois broches nos quais guarda tesouros: em um, a fotografia do rosto da esposa, dona Irismar, falecida em janeiro do ano passado; em outro, o casal lado a lado. Deve ser para nunca esquecer que do amor vem e para ele sempre irá.

“Não tenho doença nenhuma. Tive um probleminha renal, mas parece que está curado. Quando vou ao médico e ele vê meus exames, diz, ‘ah quem me dera, chegar aos 90 com essa saúde’. Me sinto muito vivo”. Tão vivo que um dos sonhos é, de fato, chegar ao centenário.

Na imagem, um close-up de um senhor idoso, de pele clara e com muitas sardas ou manchas senis, que está sentado e olhando para cima e para a direita. Ele está vestindo uma camisa branca de linho de gola aberta e um chapéu Fedora marrom. Ele usa óculos escuros grandes, com lentes escuras. Suas mãos estão cruzadas e repousadas em uma superfície ou toalha de mesa laranja na parte inferior da foto. Ele está sentado em uma cadeira de couro preta. O fundo está claro e desfocado, sugerindo um ambiente interno ou externo com boa iluminação.
Legenda: Agora, seu Oscar quer desfrutat do descanso após anos de entrega ao legado que construiu.
Foto: Thiago Gadelha.

E, claro, cada vez mais desfrutar do merecido descanso e conforto após tempos e tempos de entrega e luta ao legado que construiu. O Caravelle, resplandecente sob o sol, a lua e o bem-querer de toda uma cidade e além. “Sou um homem muito feliz”.

 

Serviço
Restaurante Caravelle
Endereço: Avenida Luciano Carneiro, 1936 - Vila União. Funcionamento: diariamente, de 11h30 às 14h30; de quinta a domingo, até às 23h. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, um senhor idoso, de pele clara, está sentado à mesa, olhando para o lado direito. Ele usa uma camisa branca de linho, um chapéu Fedora marrom e óculos escuros de sol. Suas mãos estão cruzadas e repousadas sobre uma toalha de mesa laranja ou um descanso de mesa. No fundo, desfocado, vê-se outra pessoa de camisa branca. A imagem tem a luz natural de um ambiente interno bem iluminado ou externo coberto.
Verso

Dono do tradicional restaurante Caravelle é lenda viva aos 90 anos

Oscar Vitor de Holanda fundou a casa no bairro Vila União nos anos 1960 e recepciona os clientes todos os dias.

Diego Barbosa
Há 35 minutos
Lô Borges posando diante de paisagem de praia. ainda não tem previsão de alta.
Verso

Lô Borges está internado em BH para tratar intoxicação

Ícone do Clube da Esquina apresentou melhora, mas segue sem previsão de alta. Apresentações foram canceladas

Redação
23 de Outubro de 2025
Montagem de foto do escritor cearense Pedro Guerra com a capa do livro 'O Maior Ser Humano Vivo'.
Verso

Livro de cearense será adaptado para o cinema por diretor de ‘Homem com H’

Nascido em Fortaleza, escritor Pedro Guerra está radicado há mais de 20 anos em São Paulo e lançou “O maior ser humano vivo” em 2024

João Gabriel Tréz
23 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de um salão de festas iluminado, cheio de pessoas de várias idades dançando em pares. O casal em primeiro plano, no centro, está de frente para o fotógrafo, abraçado. A mulher veste um macacão ou short-saia xadrez roxo e rosa, e o homem está com uma camiseta vermelha e calça marrom. Mais à esquerda, uma mulher de blusa preta e saia rosa, e uma mulher mais velha de óculos escuros estão se abraçando ou dançando juntas. O ambiente é coberto com pilares de madeira e metal, e há ventiladores de teto. Ao fundo, mais pessoas dançam, algumas em roupas coloridas como um chapéu azul turquesa.
Verso

Com regras inusitadas, Sítio da Vovó Joia vira point de forrozeiros

Casa de forró em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, conquista público fiel aos domingos

Diego Barbosa
22 de Outubro de 2025
Montagem de fotos de Wesley Safadão, Claudia Leitte e Luan Santana
Verso

Réveillon de Fortaleza 2026 divulga shows com 26 artistas em três polos da festa

Programação se espalha pela Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará e inclui nomes como Xand Avião, Matuê e Claudia Leitte

Ana Beatriz Caldas e João Gabriel Tréz
20 de Outubro de 2025
Na imagem, uma foto de ângulo baixo mostra um homem de pele morena clara, com cabelos escuros e encaracolados e um sorriso, segurando um copo descartável branco e um liquidificador de plástico com uma bebida cor de bege ou marrom claro, tipo milk-shake. Ele está em um quiosque ou barraca, com uma cobertura verde acima dele, e está usando uma camisa polo branca. O homem estende o copo na direção da câmera. À esquerda e à direita do homem, parcialmente visíveis em primeiro plano, estão grandes liquidificadores industriais de metal prateado, prontos para uso. A bebida é provavelmente guaraná batido, um popular drink brasileiro.
Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

Na simplicidade, recanto gera filas e resiste ao tempo com assinatura própria

Diego Barbosa
20 de Outubro de 2025
Imagem dos bastidores da gravação da comédia cearense 'Filosofia de Boteco', mostrando um local como um bar com clientes em mesas e um palco.
João Gabriel Tréz

Filme usa humor cearense para tornar filosofia 'mais atraente'

"Filosofia de boteco", de Emerson Praciano, já tem exibições confirmadas em mais de 10 cidades e previsão para sessões em outras 19

João Gabriel Tréz
19 de Outubro de 2025
Desfile foi realizado na última quarta-feira (15), em Nova York (EUA).
Elaine Quinderé

Victoria’s Secrets aposta em corpos novos, mas tropeça em questões antigas

Victoria’s Secrets continua tentando trazer corpos maiores e discursos atualizados, mas ainda deixa uma dúvida: inclusão real ou marketing com renda?

Elaine Quinderé
19 de Outubro de 2025
Imagem mostra um homem de terno em um espaço fechado com pouca luz. Ele está de terno e com os braços cruzados.
Verso

Escultura invisível feita de 'ar e espírito' é leiloada por R$ 87 mil

Obra "Eu Sou" é do artista italiano Salvatore Garau

Redação
18 de Outubro de 2025
Foto do ator e diretor cearense João Fontenele
Verso

Cearense de Acaraú, João Fontenele desponta em novela e no cinema

Artista atuou neste ano em obras como o filme "Milagre do Destino" e a novela "Guerreiros do Sol", além de ter dirigido o curta "Peixe Morto"

João Gabriel Tréz
18 de Outubro de 2025
A escolha da mesa de centro precisa pensar na circulação confortável das pessoas
Ana Karenyna

Mesa de centro é indispensável?

Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente

Ana Karenyna
18 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.
Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo
17 de Outubro de 2025
Repertório da sambista será celebrado no Teatro RioMar Fortaleza
Verso

Banda e família de Beth Carvalho homenageiam sambista em Fortaleza

Filha da artista, Luana Carvalho, comenta a responsabilidade de perpetuar o legado da Madrinha do Samba

Ana Beatriz Caldas
17 de Outubro de 2025
Marina Bitu e Cecilia Baima, fundadoras da Marina Bitu, que apresenta nova coleção no SPFW.
Verso

Duas marcas cearenses desfilam no São Paulo Fashion Week

Marina Bitu e Catarina Mina apresentam coleções inspiradas na arte, na cultura popular e na força do trabalho manual

Redação
16 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.
Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo
16 de Outubro de 2025
Gkay fazendo coração com a mão em área de convidados do casamento de Mari Fernandez. O influenciador Flavio Jr e a cantora Manu Bahtidão no mesmo local sorrindo para foto
Verso

Noivas de branco e convidados de preto: consultoras analisam dress code

Casamento de Mari Fernandez e Júlia Ribeiro chamou atenção por convidados usarem a cor como código de vestimenta

João Lima Neto
16 de Outubro de 2025
Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'
Verso

Quem matou Odete Roitman? Vídeo mostra o que pensa o cearense sobre Final de 'Vale Tudo'

O mistério será revelado no último capítulo da novela, na sexta-feira (17).

Redação
16 de Outubro de 2025
Odete Roitman em cena da novela Vale Tudo, com roupa icônica em referência à trama original da novela
Mylena Gadelha

Reta final de 'Vale Tudo' tropeça em falta de tramas e mistério sobre morte de Odete Roitman

Última semana da novela teve crescimento da audiência, mas continua recebendo críticas nas redes.

Mylena Gadelha
16 de Outubro de 2025
Na imagem, uma mulher loira, com uma máscara de dormir preta na cabeça e vestindo um pijama escuro com debrum branco, está sentada na cama em um quarto com pouca iluminação. Ela tem uma expressão de cansaço ou frustração, com os olhos fechados e a testa franzida. Ela está segurando a cabeça com as duas mãos. O quarto tem uma parede de quadros de fotos emolduradas atrás dela.
Verso

Por que estamos tão cansados? Psicólogos apontam causas e caminhos

Produtividade predatória e acúmulo de atividades são explicações possíveis; entre as alternativas, está a definição de limites

Diego Barbosa
16 de Outubro de 2025
O pernambucano João Gomes, a cearense Gabi Nunes e o rapper carioca L7nnon são algumas das atrações do Festival Tamo Junto BB em Fortaleza.
Verso

Festival em Fortaleza reúne João Gomes, Revelação, L7NNON, Gabi Nunes, Nação Zumbi e mais

'Tamo Junto BB' será realizado de 10 a 14 de dezembro, no Marina Park

Redação
15 de Outubro de 2025