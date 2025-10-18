Mesa de centro é indispensável?

A mesa de centro não é mais vista apenas como apoio para o controle remoto, uma xícara de café ou pilhas de revistas. Hoje, ela é protagonista, por ser uma peça que ajuda a contar a história da casa e traduz o estilo dos moradores.

Em espaços pequenos ou amplos, ela é o ponto de convergência e encontro. Saiba como escolher a ideal para o seu ambiente.

Para começar, fique atento à proporção da mesa e da sua sala, pois ela precisa conversar com o sofá e o espaço disponível. O ideal é que essa mesa tenha cerca de dois terços do comprimento do sofá e deixe pelo menos 50 cm de circulação ao redor. Uma mesa muito grande compromete o fluxo, enquanto uma muito pequena perde presença.

Legenda: Mesas de centro em vidro são tendência Foto: Xavier Neto / Projeto das arquitetas Vanessa Paiva e Claudia Passarini

Tendências de mesa de centro em alta

Esqueça aquela ideia de parzinhos iguais de mesas. A tendência atual é a assimetria, seja no formato, altura e mix de materiais. Mesas em pedra natural, mármore, madeira maciça e vidro texturizado estão em alta, assim como os conjuntos com duas ou mais peças de alturas diferentes. Amo esse estilo!

O design curvilíneo também ganhou força: tampos ovais ou redondos suavizam o ambiente e tornam a circulação mais fluida, pois evita as quinas que provocam acidentes.

Para quem busca um toque contemporâneo, o metal aparece em bases finas e detalhes esculturais. Já os adeptos do estilo natural apostam nas fibras, no bambu e nas madeiras claras.

Como cria uma boa composição em mesa de centro

Essa mesa de centro pede uma composição para além de apoio de controles. Aposte em grupos de três elementos com alturas variadas como um livro de arte, uma vela e um vaso, por exemplo. Bandejas ajudam a organizar pequenos objetos e criam sensação de ordem.

Legenda: Formato orgânico traz a madeira folha para dentro da casa e remonta aos pilares modernistas encontrados em regiões litorâneas do Brasil Foto: Xavier Neto/ Projeto Paiva e Passarini Arquitetura e Interiores

Lembre-se também de deixar um espaço nela disponível para uso cotidiano, como apoiar um copo de água. Uma mesa linda, mas inutilizável, rapidamente se torna um incômodo.

Segurança para sua mesa de centro

As escolhas de mobiliário de uma casa sempre devem passar por um estudo de quem ali vive. Quem tem crianças pequenas, deve evitar tampos de vidro ou cantos pontiagudos. Já quem gosta de apoiar copos e petiscos precisa de superfícies resistentes à umidade como um MDF laqueado.

Esse espaço também é um ponto de expressão dos moradores. Se gostar de cores, esse é o momento de inserir tons diferentes e trazer personalidade para esse cantinho. Ela é o elo entre conforto e estilo, funcionalidade e personalidade. Escolher bem é entender que ela não serve apenas para apoiar objetos, mas para sustentar a atmosfera de todo o ambiente.

Legenda: Acompanhando as características do sofá, o pufe cumpre o seu papel principal como a parte prática do apoio de uma mesa de centro Foto: Xavier Neto/ Projeto Paiva e Passarini Arquitetura e Design.

Para finalizar, é importante pontuar que a mesa de centro é valiosa, mas não é essencial. Há quem goste e há quem prefira uma ampla área de circulação sem tropeços no meio da sala.

Também é válido pensar na circulação confortável das pessoas, considerando um espaço mínimo de 60cm para passagem. É uma peça que chega para ser funcional e preencher o espaço, caso não caiba ela ali é dispensável e cede a vez para as mesas nas laterais do sofá.

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora