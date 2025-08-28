Como decorar hall de entrada?
Com pouco espaço e ideias práticas e acessíveis, você vai deixar esse cantinho funcional na sua rotina e imprimir personalidade
Todos os dias, a gente entra e sai de casa carregando coisas. Bolsas, tira e coloca sapatos, leva e traz garrafas, chaves, carteira e mais. Onde acomodar tudo isso quando encerra o expediente do lado de fora e inicia o relax do lado de dentro? Um hall de entrada funcional pode tornar a rotina mais organizada, prática e até te receber com mais acolhimento. Vem se inspirar.
Para começar, o hall de entrada não é necessariamente o espaço fora da porta da sua casa. Ele pode ser personalizado e organizado ali dentro da sua sala. Vale colocar espelho, sapateira, cabideiro, porta-chaves e decoração afetiva para facilitar a rotina e ter cada item em seu lugar.
Já falamos aqui como é poderoso no processo de organização que cada coisa tenha o seu endereço em casa. Isso funciona também para itens que usamos diariamente e de utilidade como, por exemplo, ter o guarda-chuva também ali na entrada, pois você não vai se atrasar para procurar, entende? Assim como o tênis do treino está na sapateira, a carteira na prateleira e tudo mais.
Pouco espaço e muita utilidade
Com apenas um metro disponível, você consegue acomodar todos os itens que eu citei e a principal dica é usar as paredes. Há opções de cabideiro charmoso de chão, mas ele cai bem em ambientes com metragem maior. Uma prateleira de quadros é fina com 10cm e pode ser útil para decorar, colocar ganchos para chaves e receber objetos pessoais.
O retoque na maquiagem e confere final no look também podem ser bons motivos para colocar um espelho nesse ambiente. Seja um de rosto pequeno e alto ou de corpo inteiro, o interessante é que a composição fique harmônica com os demais itens e sem risco de bater a porta neles ao abrir e fechar.
A sapateira ideal
O móvel perfeito é aquele se acomoda a realidade do ambiente. Uma sapateira grande e robusta que esconda todos os calçados pode ser a ideal, mas e se não couber? Analise o espaço que tem, confira medidas e escolha uma que resolva a demanda dos sapatos. Por aqui, foi assim utilizando um tapete de sisal como base, sapateira de bambu com três alturas e cabideiro. Simples e funcional.
Existem também algumas opções no mercado em que a sapateira vira puff ou banco, sendo bem reforçada para que a pessoa sente e se calce ali mesmo. Caso encontre uma na metragem que tem disponível no seu hall, pode ser uma excelente pedida. Há também quem coloque uma cadeira de palhinha dando um toque mais de design, sabe?
Independente do seu estilo, foque na otimização de espaço e no armazenamento. Toque de cor na parede também confere personalidade setorizando esse cantinho, assim como uma iluminação mais amarelada para desacelerar. Acredite que esse espaço pode ser um sorriso caloroso ao te receber em casa. Siga as dicas e capriche!
*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora