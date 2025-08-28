Como decorar hall de entrada?

Todos os dias, a gente entra e sai de casa carregando coisas. Bolsas, tira e coloca sapatos, leva e traz garrafas, chaves, carteira e mais. Onde acomodar tudo isso quando encerra o expediente do lado de fora e inicia o relax do lado de dentro? Um hall de entrada funcional pode tornar a rotina mais organizada, prática e até te receber com mais acolhimento. Vem se inspirar.

Para começar, o hall de entrada não é necessariamente o espaço fora da porta da sua casa. Ele pode ser personalizado e organizado ali dentro da sua sala. Vale colocar espelho, sapateira, cabideiro, porta-chaves e decoração afetiva para facilitar a rotina e ter cada item em seu lugar.

Legenda: Tapete orgânico, espelho redondo e aparado em pedra iluminado marcam projeto de Hall de Entrada da nutricionista e influenciador Dalila Holanda. Projeto da arquiteta Emmanuelle Moreira. Foto: Acervo Pessoal

Legenda: Toque de personalidade em meio a funcionalidade que o ambiente pede. Foto: Acervo pessoal

Já falamos aqui como é poderoso no processo de organização que cada coisa tenha o seu endereço em casa. Isso funciona também para itens que usamos diariamente e de utilidade como, por exemplo, ter o guarda-chuva também ali na entrada, pois você não vai se atrasar para procurar, entende? Assim como o tênis do treino está na sapateira, a carteira na prateleira e tudo mais.

Pouco espaço e muita utilidade

Com apenas um metro disponível, você consegue acomodar todos os itens que eu citei e a principal dica é usar as paredes. Há opções de cabideiro charmoso de chão, mas ele cai bem em ambientes com metragem maior. Uma prateleira de quadros é fina com 10cm e pode ser útil para decorar, colocar ganchos para chaves e receber objetos pessoais.

Legenda: Mini hall de entrada da minha casa com cabideiro, tapete e afeto. Foto: Acervo Pessoal

O retoque na maquiagem e confere final no look também podem ser bons motivos para colocar um espelho nesse ambiente. Seja um de rosto pequeno e alto ou de corpo inteiro, o interessante é que a composição fique harmônica com os demais itens e sem risco de bater a porta neles ao abrir e fechar.

A sapateira ideal

Legenda: No hall de entrada, a marcenaria funciona como uma sapateira. Quando a porta desliza para um lado, abre-se o cantinho para os calçados. Projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Guilherme Pucci

O móvel perfeito é aquele se acomoda a realidade do ambiente. Uma sapateira grande e robusta que esconda todos os calçados pode ser a ideal, mas e se não couber? Analise o espaço que tem, confira medidas e escolha uma que resolva a demanda dos sapatos. Por aqui, foi assim utilizando um tapete de sisal como base, sapateira de bambu com três alturas e cabideiro. Simples e funcional.

Existem também algumas opções no mercado em que a sapateira vira puff ou banco, sendo bem reforçada para que a pessoa sente e se calce ali mesmo. Caso encontre uma na metragem que tem disponível no seu hall, pode ser uma excelente pedida. Há também quem coloque uma cadeira de palhinha dando um toque mais de design, sabe?

Legenda: Ganchos amadeirados com design elegante para pendurar bolsas, bonés e afins, além de de um banco sapateira. Pura funcionalidade. Projeto da arquiteta Patricia Miranda Foto: Cacá Bratke

Legenda: Com a cor azul, o hall de entrada torna marcante a a entrada do apê. Com espaço disponível, foi possível colocar um armário, cabideiro, tapete, prateleira e adornos decorativos Foto: Gisele / Projeto Duda Senna

Independente do seu estilo, foque na otimização de espaço e no armazenamento. Toque de cor na parede também confere personalidade setorizando esse cantinho, assim como uma iluminação mais amarelada para desacelerar. Acredite que esse espaço pode ser um sorriso caloroso ao te receber em casa. Siga as dicas e capriche!