Toda casa conta uma história: relato de quando o minimalismo cedeu espaço para a afetividade

A coluna de hoje é um pouco diferente do que costumam ver por aqui. E eu te convido, caro leitor, a olhar para dentro – da sua casa e dos seus sentimentos. Tira os sapatos e arrasta uma cadeira que eu vou passar um café para te falar sobre a afetividade no morar.

É que eu me peguei querendo trocar um sofá confortável que nos abraça em noites de cinema na sala por um curvilíneo só por estar na moda.

Também tirei os ímãs de viagem da geladeira e escondi na gaveta por não ornar com um visual mais minimalista da cozinha. Já quis seguir tendências e esqueci que casa conta história de quem ali vive.

Os ímãs voltaram para geladeira e, agora, lembro de cada viagem ao pegar um suco. O sofá grandão também segue sendo nosso ponto de encontro e espalhei fotografias pelo corredor sem me preocupar se é brega.

Legenda: Os ímãs voltaram para geladeira e, agora, lembro de cada viagem ao pegar um suco Foto: Arquivo pessoal

Nossa casa não precisa seguir tendências para ser bonita, precisa fazer sentido. Afinal, o que está em alta hoje pode ser cafona amanhã. O que permanece? Os detalhes intencionais.

O que faz sentir

Sai o minimalismo e entra o afeto. Fotografias, os livros lidos, as memórias de viagens, a cor preferida estampada em uma parede, o toque da natureza, conjunto de louças na cristaleira herdados da avó, a coleção de discos, o violão no canto da sala, uma galeria de desenhos do filho e tanto mais.

Fica o que faz sentir, não importa o tempo que passe, afetividade atravessa gerações.

Legenda: Fica o que faz sentir, não importa o tempo que passe, afetividade atravessa gerações Foto: Arquivo pessoal

O ambiente que estamos é um dos maiores moldadores de rotina e emoções, por isso devemos nos cercar de tudo o que nos inspira e nos conecta com a nossa essência.

É importante até que a nossa casa tenha um cheiro que nos dê a sensação de chegar em casa, pois esse perfume é a arquitetura invisível que faz parte do ambiente, ainda que a gente não veja.

Bons conselhos

Faça da sua casa um mural das suas melhores memórias. Casa com alma se constrói com calma e um bom conselho é não fazer escolhas por impulso. O que funciona no Pinterest nem sempre funciona na vida, entenda suas demandas e o que faz seu coração bater mais forte.

Beleza, conforto e funcionalidade podem andar juntos em uma casa que abraça e encanta. Decore sua cozinha de modo que te dê vontade de preparar receitas, organize sua sala de uma forma que te convide para dançar no tapete e relaxar no sofá, faça escolhas assertivas para transformar seu quarto num portal de relaxamento e boas noites de sono.

Legenda: Faça de sua casa um mural de suas melhores memórias Foto: Arquivo pessoal

O meu desejo é que a gente more em uma casa encantada, não importa o estilo escolhido. Vale misturar o boho, o vintage, o industrial e até o clássico, contanto que ela te acolha no início e fim de cada dia.

Deixe a rua com os sapatos em uma sapateira logo na porta, apague a luz do teto e foque em iluminação indireta amarelada na altura dos olhos com arandelas e abajur. Desacelere ao entrar e construa um lar para ser abrigo com direito a sotaque e borogodó.