Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo

Uma explosão de cores e sabores, assim pode ser definido o conceito de grazing food. O apelo é visual que aguça diferentes sentidos com as comidas esparramadas em pequenas porções em uma mesa, caixa ou tábuas. Já conhecia? A ideia é servir pequenas porções para se comer com as mãos e acabar em poucas mordidas.

É um estilo livre, informal e super democrático. Grazing food tem origem na Austrália e foi muito bem aceito aqui no Brasil. Para montar, é preciso apenas harmonia na estética de cores das delícias como queijos, frios, frutas, pães e chocolates. Tudo espalhado numa bagunça organizada que convida para celebrar.

O que significa grazing food?

Na tradução para o português, grazing food significa comida de pastoreio, daquelas que comemos em piqueniques nos parques, sabe? Mas como na língua inglesa as palavras possuem diversos significados, o verbo “graze” também pode significar petiscar e, “grazing”, quer dizer petiscando.

Legenda: Você pode servir quiches e tortas também em uma grazing table Foto: Foto Carol Barreto

Isso faz todo sentido para a técnica grazing food no servir, pois a ideia é que dispense louças e talheres e petisque com as próprias mãos. É informal e extremamente convidativo receber em casa ou em uma festa, onde uma grazing table, dependendo do que for servido, dispensa até almoço ou jantar.

Formas de montar grazing food

Legenda: Grazing board são as comidas espalhadas em uma tábua Foto: Acervo Pessoal

Há algumas maneiras de apresentação como a grazing box, em que organizamos as comidas em uma caixa. Tem também a grazing table, onde uma mesa recebe todas as delícias com suportes em diferentes alturas dando movimento ao cenário e, para finalizar, a grazing board, que é em uma tábua de madeira.

Você pode pensar no grazing food também como um brunch em que se utiliza carnes embutidas ou curadas, queijos diversos, pães e torradas, biscoitos, patês e geleias, oleaginosas como castanhas e amendoins, frutas frescas e também secas, e até chocolates.

A forma de apresentar todos esses alimentos é que faz a diferença, pois tudo deve ser servido em pequenas porções organizado de forma colorida, descontraída e convidativa. Com uma variedade de petiscos servidos, as pessoas se servem livremente, criando uma experiência gastronômica interativa e agradável.

Como montar grazing food?

Legenda: Pequenas porções de comidas caracterizam o grazing food. A ideia é petiscar sem uso de talheres o louças Foto: Carol Barreto

Na hora de montar, selecione ingredientes frescos e com qualidade. Se atente também na combinação de texturas e sabores nas escolhas com queijos suaves e também intensos, além de opções crocantes e doces para equilibrar sabores e agradar aos mais variados paladares.

Quando distribuir os alimentos na superfície escolhida, observe também a harmonia das cores e cores. Aqui, diferente de uma tábua de frios em que setorizamos por tipo, você pode misturar pães, queijos e frutas de forma atraente. Fazer cortes diferentes nos queijos e frutas ajuda a criar esse visual convidativo e bonito.

A técnica grazing food em uma caixa ou tábua, por exemplo, é uma atualização das tradicionais cestas de café da manhã, em que antes vinha tudo embalado, lembra?

Legenda: A Grazing Board pode ser servida na mesa posta ou também levar pro tapete, pra praia ou para um piquenique no parque Foto: Acervo Pessoal

Agora, dispensa pacotinhos fechados e os produtos ficam expostos com efeito visual mais bonito e colorido. Amo essa forma de servir e você?

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora