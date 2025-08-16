Grazing food: aprenda a fazer a nova tábua de frios para receber convidados com estilo
A técnica de esparramar comidas em tábua ou mesa é informal e convidativa. Veja como preparar para suas visitas
Uma explosão de cores e sabores, assim pode ser definido o conceito de grazing food. O apelo é visual que aguça diferentes sentidos com as comidas esparramadas em pequenas porções em uma mesa, caixa ou tábuas. Já conhecia? A ideia é servir pequenas porções para se comer com as mãos e acabar em poucas mordidas.
É um estilo livre, informal e super democrático. Grazing food tem origem na Austrália e foi muito bem aceito aqui no Brasil. Para montar, é preciso apenas harmonia na estética de cores das delícias como queijos, frios, frutas, pães e chocolates. Tudo espalhado numa bagunça organizada que convida para celebrar.
O que significa grazing food?
Na tradução para o português, grazing food significa comida de pastoreio, daquelas que comemos em piqueniques nos parques, sabe? Mas como na língua inglesa as palavras possuem diversos significados, o verbo “graze” também pode significar petiscar e, “grazing”, quer dizer petiscando.
Isso faz todo sentido para a técnica grazing food no servir, pois a ideia é que dispense louças e talheres e petisque com as próprias mãos. É informal e extremamente convidativo receber em casa ou em uma festa, onde uma grazing table, dependendo do que for servido, dispensa até almoço ou jantar.
Formas de montar grazing food
Há algumas maneiras de apresentação como a grazing box, em que organizamos as comidas em uma caixa. Tem também a grazing table, onde uma mesa recebe todas as delícias com suportes em diferentes alturas dando movimento ao cenário e, para finalizar, a grazing board, que é em uma tábua de madeira.
Você pode pensar no grazing food também como um brunch em que se utiliza carnes embutidas ou curadas, queijos diversos, pães e torradas, biscoitos, patês e geleias, oleaginosas como castanhas e amendoins, frutas frescas e também secas, e até chocolates.
A forma de apresentar todos esses alimentos é que faz a diferença, pois tudo deve ser servido em pequenas porções organizado de forma colorida, descontraída e convidativa. Com uma variedade de petiscos servidos, as pessoas se servem livremente, criando uma experiência gastronômica interativa e agradável.
Como montar grazing food?
Na hora de montar, selecione ingredientes frescos e com qualidade. Se atente também na combinação de texturas e sabores nas escolhas com queijos suaves e também intensos, além de opções crocantes e doces para equilibrar sabores e agradar aos mais variados paladares.
Quando distribuir os alimentos na superfície escolhida, observe também a harmonia das cores e cores. Aqui, diferente de uma tábua de frios em que setorizamos por tipo, você pode misturar pães, queijos e frutas de forma atraente. Fazer cortes diferentes nos queijos e frutas ajuda a criar esse visual convidativo e bonito.
A técnica grazing food em uma caixa ou tábua, por exemplo, é uma atualização das tradicionais cestas de café da manhã, em que antes vinha tudo embalado, lembra?
Agora, dispensa pacotinhos fechados e os produtos ficam expostos com efeito visual mais bonito e colorido. Amo essa forma de servir e você?
*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora