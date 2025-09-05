Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

São nomes e formatos diferentes, mas com características em comum: ficam pendurados no teto e tem função de iluminar e decorar o ambiente. A diferença é que o lustre geralmente é uma peça maior, de cristal e muitas lâmpadas, enquanto o pendente tem iluminação mais focada.

Ambos têm o poder de reforçar o estilo de um espaço, por isso, esse é o primeiro ponto na hora da escolha. Há opções mais clássicas, como os de pedrarias, assim como modernos minimalistas em metais, ou mesmo rústicos, feitos em palha natural. Amo essa última opção e uso na minha casa.

Qual o tamanho ideal?

Legenda: Cúpulas de sisal dão toque rústico na sala de jantar Foto: Arquivo pessoal

Proporção e tamanho importam, pois tudo tem que estar em harmonia para não ficar desproporcional como, por exemplo, uma mesa pequena com um lustre grande ou o contrário.

Em mesas redondas, opte por lustres em formatos mais orgânicos, e nas retangulares tente também seguir o formato. Não é uma regra, claro, mas é mais assertivo dessa forma. Caso não encontre pendente retangular, compre peças soltas e monte o caminho de pendentes para iluminar por completo e evitar zonas escuras. Fica bem interessante!

Legenda: No projeto de Gabriela Mendes, o quarto de casal recebeu lustres majestosos Foto: Gabriela Mendes

O lustre pode ser instalado em diversos ambientes da casa: na sala em mesa de jantar, quarto no centro do teto ou direcionando para a mesa de cabeceira, e há até quem coloque no lavabo.

Na cozinha, os pendentes no balcão também são super usados e conferem uma luz mais focada. Hall de entrada e varandas também recebem lustres com muito charme nos projetos atuais.

Funcionalidade e estética

Legenda: Projeto da Dantas & Passos Arquitetura Foto: Edu Pozella

Na hora de escolher o modelo, analise a função desse lustre ou pendente no ambiente. As lâmpadas serão para iluminar por completo ou mais focadas para momentos de aconchego? A resposta vai impactar no tamanho dessa peça e também no tipo de lâmpada.

Para criar clima intimista e ter uma iluminação mais indireta, opte pelas amareladas e, se quiser o ambiente mais iluminado, escolha a neutra, nunca a branca.

A altura desse pendente também é algo a ser analisado, pois sobre as mesas ele fica mais baixo com 80cm de distância, enquanto no teto deve-se pensar na altura de passagem. Nas mesas de cabeceira, usa-se uma distância de 35 ou 50cm.

Legenda: Pendentes modernos na cor branca no projeto do arquiteto Bruno Moraes Foto: Bruno Moraes

Uma curiosidade é que os lustres surgiram no fim do século XVII, como imponentes objetos iluminando mesas de refeições. Atualmente, eles seguem sendo um elemento de destaque, por isso, pedem harmonia e coerência na escolha.

Legenda: Na sala de jantar, lustre com toque clássico Foto: Mariana Orsi

Lustres e pendentes são peças de iluminação poderosas para criar o clima do seu ambiente. Eles fazem parte da decoração do ambiente e é importante ornar metais e cores com o restante do cômodo. Eu amo o movimento que dá na mesa de jantar e deixando ele bem baixinho para a luz ficar focada no momento das refeições. Você gosta? Inspire-se!

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora