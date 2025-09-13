Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade
Trabalhar de casa merece um cantinho inspirador
O ambiente molda nossas emoções e verdade seja dita: não há como ter foco e criatividade colocando o notebook na mesma mesa que usamos para fazer refeições. Falo isso, inclusive, com experiência própria em uma atual busca de tornar fixo o ambiente de trabalho em casa. Vamos nos inspirar juntos?
Uma mesinha na altura adequada entre 70 e 75cm, cadeira ergonômica, gavetas para armazenar itens de papelaria, luminária e, claro, objetos pessoais que inspirem a desenvolver ali o seu trabalho da melhor forma com produtividade e também leveza.
Mais intencionalidade
Com a consolidação do trabalho remoto e do modelo híbrido, ter o escritório em casa nos faz olhar para esse momento de trabalho com intencionalidade. Não cabe mais o improviso e, em apartamentos grandes ou com metragem reduzida, há possibilidade da criação ou adaptação de um home office repleto de estilo.
Nem sempre será possível ter um cômodo todo planejado para o escritório em casa, mas pensar em um cantinho longe de espaços de circulação como corredor e cozinha, já é uma dica assertiva. No layout, pode ser configurado na lateral de uma sala de TV, em uma parede do dormitório e na varanda.
Veja também
Reunião virtual com fundo adequado
No mundo virtual que a gente vive com reuniões online a todo momento, planejar o fundo desta câmera em que aparecemos também deve ser avaliado. Pode ser uma parede básica ou criativa com pintura, outra possibilidade é uma pequena biblioteca com prateleiras e livros. Evite ficar de costas para janelas, pois a luz natural frontal é importante para esse momento.
Aposte em uma marcenaria sob medida para aproveitar cada centímetro do espaço disponibilizado para o seu ambiente de trabalho em casa. O uso de nichos e gavetas vai depender da necessidade de armazenamento para profissão, mas um cantinho para itens de papelaria é sempre bem-vindo.
O que te inspira?
Não esqueça que tudo o que amamos nos inspira a criar, inovar e trabalhar melhor. Use na decoração objetos afetivos e que também representam a sua personalidade. Podem ser fotos de viagens, há quem goste de decorar com medalhas de corridas para lembrar da disciplina que o esporte que pratica traz, entre outros.
Ter um toque de verde com plantas naturais em um vaso também pode ser uma boa pedida para trazer um pouco da natureza para o seu home office, assim como um bom cheiro usando aromatizador e difusor, além de velas perfumadas. Pura inspiração, não acha?
Para finalizar, convoquei a arquiteta Ana Rozenblit para dar dicas preciosas que vão te ajudar no planejamento desse espaço sem perrengue:
● Iluminação adequada: de preferência com a luz natural, devidamente acompanhadas por luminárias direcionadas como spots ou modelos de mesa;
● Ergonomia em primeiro lugar: a altura certa para cadeira e bancada garante conforto e previne dores no corpo;
● Organização inteligente: gaveteiros, nichos e estantes evitam o acúmulo de itens sobre a mesa de trabalho;
● Tomadas bem-posicionadas: prever corretamente os pontos de energia e internet eliminam extensões improvisadas e fios pelo espaço;
● Toque pessoal: Plantas, quadros, objetos de viagem ou lembranças afetivas deixam o ambiente mais inspirador e menos impessoal.