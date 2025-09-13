Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade

O ambiente molda nossas emoções e verdade seja dita: não há como ter foco e criatividade colocando o notebook na mesma mesa que usamos para fazer refeições. Falo isso, inclusive, com experiência própria em uma atual busca de tornar fixo o ambiente de trabalho em casa. Vamos nos inspirar juntos?

Uma mesinha na altura adequada entre 70 e 75cm, cadeira ergonômica, gavetas para armazenar itens de papelaria, luminária e, claro, objetos pessoais que inspirem a desenvolver ali o seu trabalho da melhor forma com produtividade e também leveza.

Legenda: A arquiteta Ana Rozenblit inseriu uma bancada dupla para o trabalho em casa e sua cor se harmoniza com o efeito ripado presente na marcenaria do ambiente Foto: Kadu Lopes / Divulgação

Mais intencionalidade

Com a consolidação do trabalho remoto e do modelo híbrido, ter o escritório em casa nos faz olhar para esse momento de trabalho com intencionalidade. Não cabe mais o improviso e, em apartamentos grandes ou com metragem reduzida, há possibilidade da criação ou adaptação de um home office repleto de estilo.

Legenda: O home office no quarto de hóspedes é uma realidade de muitos. Acompanhando a marcenaria preta, uma bancada suspensa provê as condições para os momentos de trabalho do morador no projeto do Spaço Interior Foto: Kadu Lopes / Divulgação

Nem sempre será possível ter um cômodo todo planejado para o escritório em casa, mas pensar em um cantinho longe de espaços de circulação como corredor e cozinha, já é uma dica assertiva. No layout, pode ser configurado na lateral de uma sala de TV, em uma parede do dormitório e na varanda.

Reunião virtual com fundo adequado

Legenda: Neste projeto assinado pela arquiteta Ana Rozenblit, o home office divide o espaço com o living. Ele tem sua privacidade e uma ampla iluminação natural que reforça o bem-estar durante o expediente Foto: Rafael Renzo / Divulgação

No mundo virtual que a gente vive com reuniões online a todo momento, planejar o fundo desta câmera em que aparecemos também deve ser avaliado. Pode ser uma parede básica ou criativa com pintura, outra possibilidade é uma pequena biblioteca com prateleiras e livros. Evite ficar de costas para janelas, pois a luz natural frontal é importante para esse momento.

Aposte em uma marcenaria sob medida para aproveitar cada centímetro do espaço disponibilizado para o seu ambiente de trabalho em casa. O uso de nichos e gavetas vai depender da necessidade de armazenamento para profissão, mas um cantinho para itens de papelaria é sempre bem-vindo.

O que te inspira?

Legenda: No projeto da arquiteta Ana Rozenblit, da Spaço Interior, a bancada se estende pela marcenaria do espaço Foto: Kadu Lopes / Divulgação

Não esqueça que tudo o que amamos nos inspira a criar, inovar e trabalhar melhor. Use na decoração objetos afetivos e que também representam a sua personalidade. Podem ser fotos de viagens, há quem goste de decorar com medalhas de corridas para lembrar da disciplina que o esporte que pratica traz, entre outros.

Ter um toque de verde com plantas naturais em um vaso também pode ser uma boa pedida para trazer um pouco da natureza para o seu home office, assim como um bom cheiro usando aromatizador e difusor, além de velas perfumadas. Pura inspiração, não acha?

Para finalizar, convoquei a arquiteta Ana Rozenblit para dar dicas preciosas que vão te ajudar no planejamento desse espaço sem perrengue:

● Iluminação adequada: de preferência com a luz natural, devidamente acompanhadas por luminárias direcionadas como spots ou modelos de mesa;

● Ergonomia em primeiro lugar: a altura certa para cadeira e bancada garante conforto e previne dores no corpo;

● Organização inteligente: gaveteiros, nichos e estantes evitam o acúmulo de itens sobre a mesa de trabalho;

● Tomadas bem-posicionadas: prever corretamente os pontos de energia e internet eliminam extensões improvisadas e fios pelo espaço;

● Toque pessoal: Plantas, quadros, objetos de viagem ou lembranças afetivas deixam o ambiente mais inspirador e menos impessoal.