Como usar livros na decoração de casa

As nossas memórias merecem ser emolduradas e nossas paixões também colocadas à vista, como parte do ambiente que vivemos. E nisso inclui também os livros, que saem dos escritórios e bibliotecas para invadir salas, cozinhas, corredores e quartos. É a literatura como alma da decoração. Vem se inspirar nas ideias!

Mais do que objetos, os livros se transformam em presença. Empilhados sobre mesas de centro, revelam gosto, curiosidade e tempo. Nas prateleiras abertas da cozinha, ao lado de temperos e xícaras, eles convidam ao improviso, como quem diz que viver também é receita que se inventa.

Legenda: Projeto de home office executado por Isabella Nalon. Foto: Julia Herman.

Entre as possibilidades para a distribuição dos livros, uma dica é promover a separação por cor da capa ou lombada do livro, bem como tamanho e tema, mas o mais importante é chegar a um visual que agrade e transmita bons sentimentos.

Em todos os ambientes

Legenda: Sala de home office com nichos de marcenaria Foto: Julia Herman.

Para além de estantes ou nichos em MDF, você também pode decorar com livros na mesa de centro da sala de estar, em carrinhos de apoio como bar, na cozinha em prateleiras recheadas de livros de receitas e por aí vai, as possibilidades são infinitas.

Na formação de crianças e adolescentes, a presença dos livros é essencial para construir o hábito da leitura na vida adulta. Por isso, crie espaços em que esses livros fiquem expostos e despertem o interesse pela leitura. Aqui, usamos a mesma teoria de um closet de roupas: o que não é visto não é lembrado, nem usado.

Arquitetos e designers já perceberam: livros são cor, textura, história. Decorar com livros é mais do que um gesto estético, é uma declaração de amor à palavra.

É permitir que a literatura atravesse o cotidiano, que o olhar se encontre com as histórias mesmo quando a gente nem está lendo. É, enfim, fazer da casa uma extensão da alma leitora: um lugar onde a vida e a ficção se misturam, onde cada canto tem algo a contar.

Legenda: Projeto da arquiteta Isabella Nalon. Foto: Julia Herman.

Porque, no fim, um livro aberto sobre a mesa é mais do que um objeto: é um convite. Um convite para habitar o mundo e para deixar o mundo habitar a casa. Não é à toa que o design da capa de um livro é um dos pontos altos da sua produção.

Escolha as suas preferidas e decore seu lar em cantinhos estratégicos e especiais!

*Esta coluna reflete exclusivamente a opinião da autora