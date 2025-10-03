Veja dicas de como usar pintura artística nos ambientes

Já faz algum tempo que as paredes não apenas separam ou delimitam ambientes. Para além de tijolos, tornaram-se telas e protagonistas dos espaços. Tô falando de uma técnica que chegou e conquistou: a pintura artística. Saiba como usá-la na composição dos seus ambientes!

A verdade é que o papel de parede já não reina mais absoluto, embora ainda tenha a sua função e peculiaridade.

Ele segue sendo ideal para quem busca praticidade e acabamento uniforme em locais onde a manutenção é prioridade, enquanto a pintura artística é algo artesanal, o que garante um resultado singular.

A pintura artística funciona como ponto focal em áreas de convivência, como salas de estar e halls de entrada, ou em ambientes íntimos que pedem alma, como um quarto de adulto ou infantil. São verdadeiros murais autorais, em que pinceladas se transformam em paisagens temáticas ou abstratas, algo único e impossível reproduzir igual.

Legenda: Arte em parte assinada pela artista Beatriz Cavalcante Foto: Beatriz Cavalcante

Diferente do papel de parede, a pintura artística não repete um padrão. É uma obra de arte feita de forma personalizada por artistas que se inspiram nas histórias de quem ali vive. Seja na sala de recém-casados, em um quarto de bebê que vai chegar, entre outros.

Tendências

Os traços da pintura artística são fluidos e criam atmosferas únicas.

Murais botânicos e tropicais estão entre as grandes apostas, assim como os traços provençais com referências de uma arquitetura mais clássica. Quanto às cores, tudo depende da ambientação e decoração do espaço.

Legenda: Pintura artística em paredes assinada pelo artista Alisson Borges Foto: Alisson Borges

Tons suaves podem trazer calma e acolhimento a áreas de descanso, enquanto cores vibrantes e composições abstratas injetam energia em escritórios criativos ou restaurantes.

Veja também Ana Karenyna Dicas para decorar seu aniverário com estilos retrô e vintage e muitas memórias afetivas Ana Karenyna Home office: Dicas para planejar um espaço funcional, confortável, com personalidade Ana Karenyna Saiba como fazer uma escolha assertiva de lustres e pendentes, que conferem design para a decoração

Há ainda quem utilize murais figurativos para contar histórias ligadas ao local, resgatando memórias afetivas ou referências culturais.

Personalidade

Os murais e pinturas autorais são tendência forte para quem deseja originalidade.

A técnica tem conquistado espaço como uma forma singular de transformar ambientes em experiências visuais e sensoriais, pois imprime identidade, emoção e personalidade aos espaços.

Legenda: Pintura artística em paredes assinada pelo artista Alisson Borges Foto: Alisson Borges

Diferentemente dos papéis de parede ou adesivos, que oferecem padrões pré-fabricados, a pintura artística traz o valor do traço humano, da imperfeição intencional e da exclusividade.

A tendência, que se fortalece tanto em residências quanto em ambientes comerciais, reflete uma busca pela personalização. No fim, não há certo ou errado: tanto o papel quanto a pintura artística têm seu espaço.

Legenda: Arte em parte assinada pela artista Beatriz Cavalcante Foto: Beatriz Cavalcante

A escolha depende do estilo de vida, do orçamento e, principalmente, da mensagem que cada morador deseja que sua casa transmita.