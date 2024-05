Ceará lidera venda de Porsche no Nordeste; veja modelos mais procurados

O Ceará continua se mostrando um mercado relevante para a Porsche em 2024. Foram 85 veículos da marca emplacados de janeiro a maio de 2024 (dados até o dia 28) - maior número do Nordeste, desbancado os mercados de Bahia (65) e Pernambuco (51). Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Além do Ceará, Bahia e Pernambuco, o único estado nordestino que registrou vendas de Porsche em 2024 até então foi o Piauí, onde um Cayenne foi emplacado em abril.

O modelo preferido é o 911, que responde por 24 dos 85 emplacamentos no Estado em 2024. Em seguida, aparece o Cayenne, com 17 unidades. O Porsche Macan teve 16 unidades zero quilômetros vendidas, conforme os números da Fenabrave.

Em Pernambuco, por sua vez, o modelo preferido é o Macan. Na Bahia, o 911 também lidera entre os veículos Porsche.

Veja o ranking:

911: 24 unidades

Cayenne: 17 unidades

Macan: 16 unidades

Boxter: 12 unidades

Cayman: 6 unidades

Taycan: 6 unidades

Panamera: 4 unidades

Em 2023, ainda de acordo com números da Fenabrave, foram emplacados no Ceará 216 veículos Porsche, número que representa um crescimento de 40,2% na comparação com o ano anterior, 2022, quando foram emplacados 154 carros da marca. O modelo Cayenne foi o campeão de vendas, com 58 vendas.