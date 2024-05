Dez cidades cearenses concentram metade dos repasses de ICMS; veja as que mais receberam recursos

Apesar da competência estadual, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) também produz impactos sobre os municípios no que diz respeito ao repasse. Isso porque 25% da arrecadação é direcionada às cidades.

No Ceará, Fortaleza, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante e Caucaia são as cidades cearenses com os maiores repasses de ICMS, conforme publicação no site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). O documento traz os repasses para cada município na competência de abril.

Veja também Ingrid Coelho Quixeramobim vai ganhar shopping center com 100 lojas em 2025 e gerar 1,5 mil empregos; veja imagens Ingrid Coelho Para além da Aldeota e Meireles, quais bairros de Fortaleza despontam como mais caros da cidade?

Ao todo, foram repassados aos municípios cearenses R$ 378 milhões em ICMS, dos quais a Capital cearense recebeu R$ 95,9 milhões. Maracanaú ficou com repasse de R$ 23 milhões, enquanto São Gonçalo do Amarante teve um repasse de R$ 20,3 milhões.

Veja o ranking das cidades:

Fortaleza: R$ 95,9 milhões Maracanaú: R$ 23 milhões São Gonçalo do Amarante: R$ 20,3 milhões Caucaia: R$ 12,4 milhões Sobral: R$ 9 milhões Eusébio: R$ 7,8 milhões Aquiraz: R$ 6,7 milhões Juazeiro do Norte: R$ 5,6 milhões Horizonte: R$ 5,4 milhões Trairi: R$ 3,2 milhões

As dez cidades cearenses com o maior repasse de ICMS correspondem a cerca de 50% do total dos repasses a todos os 184 municípios cearenses.

Como é usado o ICMS arrecadado e repassado aos municípios?

Da arrecadação de ICMS (25%) que é repassada aos municípios cearenses, 65% são repassadas de acordo com o Valor Adicional Fiscal (VAF), que é uma distribuição que depende do ICMS que cada município arrecada. Os 35% restantes seguem outros critérios.

A distribuição desses 35% tem como base três indicadores específicos: o Índice de Qualidade da Educação (IQE), o Índice de Qualidade da Saúde (IQS) e o Índice de Qualidade do Meio Ambiente (IQM).

Os índices são calculados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Os dados para o cálculo são enviados pelas secretarias estaduais: Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria da Saúde (Sesa) e Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) ao Ipece.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil