Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Reforma no IJF, novos parques e ônibus climatizados: quais ações Evandro prometeu na CMFor para 2026

Prefeito de Fortaleza participou da abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda (2).

Escrito por
e
(Atualizado às 16:31)
PontoPoder
Evandro Leitão de terno escuro e gravata azul discursa em um púlpito com microfone, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, a Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza.
Legenda: O prefeito de Fortaleza participou da abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Fortaleza nesta segunda (2).
Foto: Thiago Gadelha.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta segunda-feira (2), para apresentar as prioridades da Prefeitura para 2026. Durante solenidade de abertura dos trabalhos legislativos, ele elencou iniciativas em áreas como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente e mobilidade urbana.

O prefeito citou a intenção de ampliar as ações na área de saúde. Entre as medidas, estão a reforma do Centro de Queimados do Instituto Doutor José Frota (IJF) e de outros três hospitais municipais de Fortaleza: os Frotinhas do Antônio Bezerra e da Parangaba, e o Gonzaquinha da Parangaba.

Evandro disse ainda que pretende levar o tema da tarifa zero para o presidente Lula, em busca da contribuição do governo federal na implementação dessa medida no transporte público em Fortaleza. Outra promessa na área é a entrega, ainda em 2026, de 120 ônibus climatizados. 

A climatização também deve ser uma prioridade na Educação, na qual o gestor pretende ampliar para 50% as escolas climatizadas, e para a saúde, em que a meta é ter as enfermarias e os centro cirúrgicos de todos os equipamentos de saúde de atenção terciária e secundária climatizados.

Existem ainda iniciativas na área de drenagem e pavimentação, na entrega de novos parques para a cidade e na ampliação de vagas em creches. 

Confira as promessas feitas por Evandro Leitão para 2026:

Saúde

O prefeito informou que será iniciada a reforma no Centro de Queimados do IJF em 2026, mas não especificou em qual período serão realizadas as obras ou o prazo de finalização. Ele também citou a reforma no Hospital da Mulher, que será finalizada até abril, segundo ele, e no Hospital Nossa Senhora da Conceição.

"Também determinei que todos os 11 hospitais fossem climatizados nas suas enfermarias e centros cirúrgicos. Pasmem os senhores e as senhoras, nós ainda temos enfermarias e centros cirúrgicos que não são climatizados", disse o prefeito, acrescentando que devem estar dentro da iniciativa as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), as policlínicas, os Gonzaguinhas, os Frotinhas e o Hospital da Mulher.

O prefeito citou ainda que foi dada a ordem de serviço para a reforma do Frotinha do Antônio Bezerra, do Frotinha da Parangaba e do Gonzaguinha da Parangaba. 

Segurança

O prefeito citou a entrega da Central de Videomonitoramento Intersetorial, que deve integrar diversos órgãos e secretarias municipais. 

"Espaço para monitorar as 7 mil câmeras que Fortaleza possui. Não só monitorar, mas, se necessário for, autuar. Porque precisamos ter uma cidade numa condição de limpeza e segurança melhor para a população", disse, em relação às regras de descarte irregular de lixo.

Ele também informou que devem ser implementados, em 2026, os Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) tanto da Guarda Municipal como da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). "Vamos iniciar isso, que foi um compromisso meu", ressaltou. 

No discurso, Evandro falou ainda sobre uma ampliação do efetivo da Guarda Municipal, mas não deu mais detalhes. 

Educação

Evandro Leitão afirmou que, em 2016, haverá um aumento nas vagas para creches e Centros de Educação Infantil (CEIs). No segundo ano de mandato, ele informou que "a meta é aumentar 7 mil vagas" para a Educação Infantil. 

A climatização também está entre os compromissos assumidos por ele na passagem pela Câmara Municipal de Fortaleza. Segundo o prefeito, o objetivo é terminar 2026 com 50% da rede municipal de ensino climatizada. Atualmente, o percentual é de 30%.

Mobilidade urbana

A climatização no transporte coletivo também foi elencada como prioridade. Até o final de 2026, devem ser 120 veículos novos com ar-condicionado circulando em Fortaleza. "Estamos entregando agora os primeiros 20 veículos climatizados em Fortaleza", disse ele.    

Veja também

teaser image
PontoPoder

Câmara de Fortaleza inicia 2026 com mudança de sede, foco em Tarifa Zero e articulação governista

O prefeito também reforçou ser "favorável" à tarifa zero no transporte coletivo fortalezense. A medida será levada até o presidente Lula (PT), com quem Evandro planeja se reunir ainda em fevereiro, depois do Carnaval. 

"Vou solicitar a audiência com o presidente no sentido que a gente possa construir e aprofundar (a proposta) e Fortaleza (possa) ser uma das primeiras capitais, se não a primeira, a ter a tarifa zero", reforçou.

Ele reforçou ainda que um novo aplicativo de mobilidade urbana de Fortaleza deve começar a funcionar neste ano. 

Novo parques

Evandro Leitão citou ainda a criação de "quatro grandes parques urbanos". Dois deles devem ser entregues ainda em 2026. O primeiro é uma continuidade do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. "Nós vamos ter a ampliação do que eu estou chamado de Parque Rachel de Queiroz 2", explicou. 

"Estou esperando a cessão do terreno dos Correios ali na Oliveira Paiva, que nós vamos dar o nome de Parque Professor Abreu Matos. É uma cessão daquela área que é do Governo Federal, dos Correios, e eu estou indo para Brasília justamente para ver se consigo agilizar", disse.

Ainda estão previstos um parque na área conhecida como Carnaubal das Jandaias, no bairro Cajazeiras, e no entorno da Lagoa da Zeza, no bairro Jardim das Oliveiras. 

Ele anunciou ainda que a inauguração do Parque Zoobotânico de Fortaleza será feita no dia 31 de março. 

Infraestrutura

O prefeito citou o investimento de R$ 250 milhões para programa de drenagem e pavimentação nos bairros da capital. 

"E os bairros que escolhemos são os mais vulneráveis, são muitas vezes os bairros de menor IDH, onde o serviço público ainda não chegou ou chegou de maneira pequena", disse. 

Promessas de campanha

Uma das promessas de campanha de Evandro Leitão, o Espaço Girassol começou a ser implementado em 2025. Para este ano, segundo ele, três novos espaços do programa devem ser entregues – para somar aos outros três finalizados no ano passado. 

Além disso, também está prevista a entrega do Mercado Popular Fortaleza Sem Fome, que funcionará no bairro Parangaba.

 
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Deputada estadual licenciada Lia Gomes fala com a imprensa em ambiente interno, cercada por microfones e celulares de repórteres, durante atendimento à imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Lia diz que segue 'orientação de Cid' na eleição estadual e que não vai expor divergências com Ciro

A secretária anunciou ainda que deve retornar ao mandato de deputada estadual.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 17 minutos
Lula com o presidente do STF, Edson Fachin.
PontoPoder

Em discurso no STF, Lula rebate críticas e defende atuação do Judiciário

O presidente afirma que a Corte cumpriu a Constituição ao proteger a democracia e o processo eleitoral.

Redação
Há 27 minutos
Foto da posse de Jhon Monteiro na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

John Monteiro é empossado na Câmara de Fortaleza, em rodízio de suplentes do PSB

A cerimônia de posse de Jhon Monteiro aconteceu na Sala da Presidência da Casa Legislativa, nesta segunda-feira (2).

Bruno Leite
Há 1 hora
Foto do presidente Romeu Aldigueri durante coletiva de imprensa na Alece.
PontoPoder

Presidente da Alece fala de prisão de deputado suplente por importunação sexual: ‘Tolerância zero’

Pedro Lobo foi detido no Aeroporto de Juazeiro do Norte na madrugada desta segunda-feira (2).

Marcos Moreira
Há 1 hora
Evandro Leitão de terno escuro e gravata azul discursa em um púlpito com microfone, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, a Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Reforma no IJF, novos parques e ônibus climatizados: quais ações Evandro prometeu na CMFor para 2026

Prefeito de Fortaleza participou da abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda (2).

Luana Barros e Bruno Leite
Há 1 hora
Elmano durante entrevista coletiva na Assembleia Legislativa do Ceará. Ao lado dele, aliados como a vice-governadora, Jade Romero, e o presidente da Alece, Romeu Aldigueri.
PontoPoder

VLT Castelão, Metrô e hospitais regionais: quais ações Elmano prometeu na Alece para 2026

Governador projeta entregas no último ano do mandato e em meio ao calendário eleitoral.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 1 hora
Marçal associou publicamente a imagem de Boulos ao uso de cocaína e chegou a divulgar um laudo médico falso nas redes sociais.
PontoPoder

Justiça condena Pablo Marçal a indenizar Guilherme Boulos por divulgar informações falsas

O caso foi investigado pela Polícia Federal, que indiciou Marçal pela utilização e divulgação do documento falso.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Presidente da Câmara, Hugo Motta, rodeado de parlamentares, na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.
PontoPoder

Câmara dos Deputados inicia os trabalhos de 2026 com pautas a serem destravadas antes do Carnaval

Bancada do Ceará organiza prioridades para o último ano da atual legislatura.

Beatriz Matos, de Brasília
02 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário da Alece. Ele veste um terno azul marinho e uma gravata vermelha.
PontoPoder

'Não cabe fazer pirotecnia e espalhar falso terror na internet', diz Elmano sobre segurança pública

O governador apresentou um balanço da segurança pública e criticou o que chamou de alarmismo sobre a criminalidade no Estado.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
02 de Fevereiro de 2026
Dois homens de terno em primeiro plano durante coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Fortaleza; um deles fala gesticulando enquanto o outro o observa. Ao fundo, outras autoridades e painel institucional da Câmara.
PontoPoder

Obra da nova sede da Câmara de Fortaleza deve ter vagas de trabalho para pessoas em situação de rua

Previsão do presidente da Casa Legislativa, Leo Couto, é de que a licitação seja feita ainda no 1º semestre de 2026.

Luana Barros e Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Elmano, homem pardo de cabelos grisalhos e óculos quadrado, usando terno azul e roupa branca. Ele segura um papel branco enquanto está discursando.
PontoPoder

Elmano anuncia concurso para professores da rede estadual do Ceará em 2026

O governador comunicou o novo processo seletivo durante a leitura da Mensagem Governamental na Alece.

Milenna Murta* e Marcos Moreira
02 de Fevereiro de 2026
Grupo de autoridades em coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Fortaleza, posicionadas atrás de um púlpito com vários microfones de emissoras de TV. Ao fundo, painel institucional com o brasão e o nome da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Evandro quer levar proposta de 'tarifa zero' no transporte público de Fortaleza para Lula

Prefeito de Fortaleza deve ir a Brasília depois no Carnaval e pretende pedir a contribuição do governo federal no tema.

Luana Barros e Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Foto mostra deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Alece abre ano do Legislativo com reajuste do piso dos professores como 1ª pauta e eleições no radar

Trabalhos no Plenário 13 de Maio retornam nesta segunda-feira (2), com a leitura da mensagem do governador.

Marcos Moreira
02 de Fevereiro de 2026
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza inicia 2026 com mudança de sede, foco em Tarifa Zero e articulação governista

Cerimônia de abertura dos trabalhos acontece nesta segunda-feira (2), no Plenário Fausto Arruda.

Bruno Leite
02 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes e aliados como o deputado Felipe Mota (União), em evento da oposição no Ceará
Inácio Aguiar

Aliados de Ciro apostam em aliança de oposição no Ceará sem vincular candidatos a presidente

Estratégia visa ampliar leque de apoios ao projeto estadual sem esbarrar na polarização nacional de 2026.

Inácio Aguiar
02 de Fevereiro de 2026
Foto do São João de Uruoca.
PontoPoder

Prefeitos do Ceará se unem contra altos cachês de bandas: 'Aumento absurdo'

Gestores se dizem “reféns” de produtoras e aprovam medidas contra prática classificada por eles como abusiva.

Bruno Leite
01 de Fevereiro de 2026
Evandro Leitão discursa em palanque montado em praça do Centro de Fortaleza.
PontoPoder

Evandro diz que contas da Prefeitura saíram do vermelho: 'Retomamos Capag B'

Quando assumiu a gestão, em 2025, o prefeito de Fortaleza calculou que a Capital tinha uma dívida acima de R$ 4 bi.

Luana Severo e Nicolas Paulino
31 de Janeiro de 2026
Maquete da Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza será no antigo Mucuripe Club

Equipamento legislativo deve ajudar a revitalizar área central da cidade.

Nicolas Paulino e Luana Severo
31 de Janeiro de 2026
Ex-presidente Jair Bolsonaro olhando para o lado com a câmera focada no rosto dele.
PontoPoder

Bolsonaro ainda não leu nenhum livro durante o tempo preso na Papudinha

Detido desde o dia 15 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro não leu nenhum livro para descontar o tempo de prisão.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Eduardo Girão em pé, com camiseta laranja, em palanque ao lado de apoiadores.
PontoPoder

Eduardo Girão diz que direita no Ceará quer unir 'água e óleo': 'Vale tudo para derrotar o PT?'

No fim do ano passado, o político recebeu apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que defendeu o nome de Girão para o Governo do Estado.

Igor Cavalcante
30 de Janeiro de 2026