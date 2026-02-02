Reforma no IJF, novos parques e ônibus climatizados: quais ações Evandro prometeu na CMFor para 2026

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), esteve na Câmara Municipal de Fortaleza, nesta segunda-feira (2), para apresentar as prioridades da Prefeitura para 2026. Durante solenidade de abertura dos trabalhos legislativos, ele elencou iniciativas em áreas como saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente e mobilidade urbana.

O prefeito citou a intenção de ampliar as ações na área de saúde. Entre as medidas, estão a reforma do Centro de Queimados do Instituto Doutor José Frota (IJF) e de outros três hospitais municipais de Fortaleza: os Frotinhas do Antônio Bezerra e da Parangaba, e o Gonzaquinha da Parangaba.

Evandro disse ainda que pretende levar o tema da tarifa zero para o presidente Lula, em busca da contribuição do governo federal na implementação dessa medida no transporte público em Fortaleza. Outra promessa na área é a entrega, ainda em 2026, de 120 ônibus climatizados.

A climatização também deve ser uma prioridade na Educação, na qual o gestor pretende ampliar para 50% as escolas climatizadas, e para a saúde, em que a meta é ter as enfermarias e os centro cirúrgicos de todos os equipamentos de saúde de atenção terciária e secundária climatizados.

Existem ainda iniciativas na área de drenagem e pavimentação, na entrega de novos parques para a cidade e na ampliação de vagas em creches.

Confira as promessas feitas por Evandro Leitão para 2026:

Saúde

O prefeito informou que será iniciada a reforma no Centro de Queimados do IJF em 2026, mas não especificou em qual período serão realizadas as obras ou o prazo de finalização. Ele também citou a reforma no Hospital da Mulher, que será finalizada até abril, segundo ele, e no Hospital Nossa Senhora da Conceição.

"Também determinei que todos os 11 hospitais fossem climatizados nas suas enfermarias e centros cirúrgicos. Pasmem os senhores e as senhoras, nós ainda temos enfermarias e centros cirúrgicos que não são climatizados", disse o prefeito, acrescentando que devem estar dentro da iniciativa as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), as policlínicas, os Gonzaguinhas, os Frotinhas e o Hospital da Mulher.

O prefeito citou ainda que foi dada a ordem de serviço para a reforma do Frotinha do Antônio Bezerra, do Frotinha da Parangaba e do Gonzaguinha da Parangaba.

Segurança

O prefeito citou a entrega da Central de Videomonitoramento Intersetorial, que deve integrar diversos órgãos e secretarias municipais.

"Espaço para monitorar as 7 mil câmeras que Fortaleza possui. Não só monitorar, mas, se necessário for, autuar. Porque precisamos ter uma cidade numa condição de limpeza e segurança melhor para a população", disse, em relação às regras de descarte irregular de lixo.

Ele também informou que devem ser implementados, em 2026, os Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) tanto da Guarda Municipal como da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC). "Vamos iniciar isso, que foi um compromisso meu", ressaltou.

No discurso, Evandro falou ainda sobre uma ampliação do efetivo da Guarda Municipal, mas não deu mais detalhes.

Educação

Evandro Leitão afirmou que, em 2016, haverá um aumento nas vagas para creches e Centros de Educação Infantil (CEIs). No segundo ano de mandato, ele informou que "a meta é aumentar 7 mil vagas" para a Educação Infantil.

A climatização também está entre os compromissos assumidos por ele na passagem pela Câmara Municipal de Fortaleza. Segundo o prefeito, o objetivo é terminar 2026 com 50% da rede municipal de ensino climatizada. Atualmente, o percentual é de 30%.

Mobilidade urbana

A climatização no transporte coletivo também foi elencada como prioridade. Até o final de 2026, devem ser 120 veículos novos com ar-condicionado circulando em Fortaleza. "Estamos entregando agora os primeiros 20 veículos climatizados em Fortaleza", disse ele.

O prefeito também reforçou ser "favorável" à tarifa zero no transporte coletivo fortalezense. A medida será levada até o presidente Lula (PT), com quem Evandro planeja se reunir ainda em fevereiro, depois do Carnaval.

"Vou solicitar a audiência com o presidente no sentido que a gente possa construir e aprofundar (a proposta) e Fortaleza (possa) ser uma das primeiras capitais, se não a primeira, a ter a tarifa zero", reforçou.

Ele reforçou ainda que um novo aplicativo de mobilidade urbana de Fortaleza deve começar a funcionar neste ano.

Novo parques

Evandro Leitão citou ainda a criação de "quatro grandes parques urbanos". Dois deles devem ser entregues ainda em 2026. O primeiro é uma continuidade do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. "Nós vamos ter a ampliação do que eu estou chamado de Parque Rachel de Queiroz 2", explicou.

"Estou esperando a cessão do terreno dos Correios ali na Oliveira Paiva, que nós vamos dar o nome de Parque Professor Abreu Matos. É uma cessão daquela área que é do Governo Federal, dos Correios, e eu estou indo para Brasília justamente para ver se consigo agilizar", disse.

Ainda estão previstos um parque na área conhecida como Carnaubal das Jandaias, no bairro Cajazeiras, e no entorno da Lagoa da Zeza, no bairro Jardim das Oliveiras.

Ele anunciou ainda que a inauguração do Parque Zoobotânico de Fortaleza será feita no dia 31 de março.

Infraestrutura

O prefeito citou o investimento de R$ 250 milhões para programa de drenagem e pavimentação nos bairros da capital.

"E os bairros que escolhemos são os mais vulneráveis, são muitas vezes os bairros de menor IDH, onde o serviço público ainda não chegou ou chegou de maneira pequena", disse.

Promessas de campanha

Uma das promessas de campanha de Evandro Leitão, o Espaço Girassol começou a ser implementado em 2025. Para este ano, segundo ele, três novos espaços do programa devem ser entregues – para somar aos outros três finalizados no ano passado.

Além disso, também está prevista a entrega do Mercado Popular Fortaleza Sem Fome, que funcionará no bairro Parangaba.