Morre Rabicó, ex-jogador de futebol, aos 46 anos

Atleta atuou no Fortaleza e no Ceará

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:41)
Jogada
Legenda: Rabicó atuou como meia e volante em times cearenses.
Foto: Arquivo

O ex-jogador de futebol cearense Francisco Adailton Andrade de Farias, conhecido como Rabicó, faleceu neste sábado (27). Ele tinha 46 anos.

Rabicó atuou como meia e volante no Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club. O atleta também teve destaque no Quixadá. 

O Fortaleza emitiu nota de pesar sobre o falecimento do atleta, que foi campeão cearense pelo time em 2005 e 2007.

"Ex-jogador do Leão do Pici, o volante marcou época não só pelo famoso apelido, mas também por sua honra ao defender o Manto Tricolor. Aos familiares e amigos, o Fortaleza deseja o mais sincero abraço após esta perda irreparável", diz o comunicado.

O atleta também teve passagens pelo Uniclinic, Itapipoca, Quixadá, Treze da Paraíba e Guarany de Sobral.

