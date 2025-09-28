Morre Rabicó, ex-jogador de futebol, aos 46 anos
Atleta atuou no Fortaleza e no Ceará
O ex-jogador de futebol cearense Francisco Adailton Andrade de Farias, conhecido como Rabicó, faleceu neste sábado (27). Ele tinha 46 anos.
Rabicó atuou como meia e volante no Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Club. O atleta também teve destaque no Quixadá.
O Fortaleza emitiu nota de pesar sobre o falecimento do atleta, que foi campeão cearense pelo time em 2005 e 2007.
"Ex-jogador do Leão do Pici, o volante marcou época não só pelo famoso apelido, mas também por sua honra ao defender o Manto Tricolor. Aos familiares e amigos, o Fortaleza deseja o mais sincero abraço após esta perda irreparável", diz o comunicado.
O atleta também teve passagens pelo Uniclinic, Itapipoca, Quixadá, Treze da Paraíba e Guarany de Sobral.