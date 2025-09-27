‘Pelo amor de Deus, vamos lotar’, pede Lucas Sasha para Fortaleza x São Paulo

Lucas Sasha, autor do gol da vitória do Fortaleza sobre o Sport, neste sábado (27), fez um pedido contundente à torcida do Tricolor do Pici após a partida. Ele pediu que os torcedores lotem a Arena Castelão na quinta-feira (2), quando o Leão enfrenta o São Paulo.

“Torcida, pelo amor de Deus, vamos lotar isso aqui, vamos fazer quinta-feira um caldeirão para fazer mais três pontos”, disse o jogador ainda no gramado da Arena Castelão. O jogo contra o São Paulo será na quinta-feira (2), às 19h30.

Sasha marcou o gol que deu a vitória ao Fortaleza sobre o Sport neste sábado, em confronto direto pela permanência na Série A do Brasileirão. Em um lance individual, o volante marcou o único gol do Tricolor do Pici no clássico nordestino.

“É o primeiro passo, tem alguns ainda na frente. Vamos um passo de cada vez, pensar no São Paulo, que é outra vez em casa”, disse o jogador após o jogo contra o Sport. O Fortaleza é o 19º colocado, com 21 pontos conquistados.