Fortaleza x Sport: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O confronto de leões neste sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, será decisivo para Fortaleza e Sport, válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. As duas equipes estão na 19ª e 20ª colocação, respectivamente, com a expectativa de sair do Z-4. Para nenhuma das equipes, a vitória garante saída ou mudança de posição na tabela, mas um incentivo na luta contra o rebaixamento.

O Fortaleza perdeu de goleada para o Palmeiras por 4 a 1 na última rodada, seguiu com 18 pontos e sem vencer como visitante na Série A, tendo conquistado apenas quatro pontos jogando fora de casa. Já o Sport conseguiu vencer pela primeira vez na Ilha do Retiro, em Recife, por 1 a 0, contra o Corinthians, terminando a rodada com 14 pontos.

Para o Leão do Pici, a distância para sair da zona são sete pontos, já que o Atlético-MG, primeira equipe fora do Z-A, tem 25 pontos. O Leão da Ilha tem um problema maior, com a diferença de 11 pontos. As duas equipes são as únicas do Brasileirão que não conseguiram chegar em, pelo menos, 20 pontos na tabela.

RETROSPECTO

Os leões já se enfrentaram 36 vezes, com vantagens do Sport com 13 vitórias, contra 11 vitórias do Fortaleza. O Tricolor de Aço, como mandante, levou a melhor com oito vitórias em 16 jogos. O Rubro-Negro pernambucano tem uma vitória.

Na Série A, foram sete partidas, sendo três triunfos do Leão do Pici, três empates e uma vitória do Leão da Ilha. O último jogo, no dia 26 de abril, as equipes empataram sem gols, com lance polêmico de gol não marcado para o Fortaleza.

O último duelo na Arena Castelão entre Fortaleza e Sport foi no dia 3 de abril de 2022, na final da Copa do Nordeste, no qual o Tricolor de Aço conquistou o segundo título de campeão regional, dos três que possuí.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo vai contar com o retorno do zagueiro Kuscevic, que após se recuperar de um edema no músculo posterior da coxa direita, retorna a titularidade no lugar de Brítez, de fora por receber o terceiro cartão amarelo durante o contra o Palmeiras e cumprir suspensão automática.

Seguem no departamento médico, o lateral-direito Tinga, com um edema muscular no adutor da coxa direita; em transição o atacante Moisés, lesionado desde o dia 13 de abril, no duelo contra o Internacional, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda; o zagueiro Benevenuto, após edema muscular na posterior da coxa direita. O goleiro João Ricardo, com tendinite no ombro direito, é dúvida para o duelo. Durante a semana ele treinou junto do grupo e caso esteja apto, retorna a titularidade.

Antes da partida, Matheus Pereira falou sobre o clima de final que a equipe encara o duelo. O grupo tem ciência do momento delicado no Laion na temporada, que vencer é inegociável no duelo deste sábado.

"É um confronto direto, um jogo importante contra uma equipe difícil. Estamos focados em chegar sábado e fazer um grande jogo para sair com a vitória. (...) É o jogo mais importante da temporada. Tem que pensar assim. É uma final. Principalmente para a gente. Temos que ganhar na nossa casa, diante da nossa torcida. Sabemos a importância do jogo, então não tem outro pensamento a não ser a vitória".

Outro problema do Fortaleza é o número de atletas pendurados do elenco, sendo oito: Lucero, Bruno Pacheco, Matheus Pereira, Yago Pikachu, Lucca Prior, Deyverson, Mancuso e Bareiro. Caso algum seja amarelado, pode desfalcar a equipe para o duelo do dia 02 de outubro, contra o São Paulo, também na Arena Castelão.

COMO CHEGA O SPORT?

Daniel Paulista viajou para Fortaleza com o desfalque do volante Zé Lucas, de 17 anos, que sofreu o terceiro cartão no último jogo e vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, terá o retorno do volante Pedro Augusto e o meia Lucas Lima — ambos, ex-atletas do Fortaleza — que estavam suspensos na última rodada.

Com Zé Lucas de fora, Pedro Augusto deve substituí-lo e Lucas Lima retorna a posição, no lugar de Hyoran. No departamento médico, estão Sérgio Oliveira (em transição física) e Diogo Hereda (lesão na região do púbis).

Na lista de pendurados estão os atletas Caíque França, Ramon Menezes, Matheus Alexandre, Kévyson, Christian Rivera e Barletta.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim, Lucca Prior; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo

Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Derik. Técnico: Daniel Paulista

FORTALEZA X SPORT | FICHA TÉCNICA

Competição: 25ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 26/09/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Neuza Ines Back (SP)

Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)

Quarto Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

VAR: Daiane Muniz (SP)

AVAR: Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ)

AVAR2: Adriano Milczvski (PR)