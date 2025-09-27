Na luta pela permanência, Fortaleza aplica rebaixamento moral do Sport

Uma decisão sem título, mas com um prêmio: permitir ainda sonhar com a permanência. Assim, Fortaleza e Sport, os dois últimos colocados, entraram em campo neste sábado (27), na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A: e a vitória ficou com lado cearense, que decretou o "rebaixamento moral" dos pernambucanos. É fato que a matemática ainda permite tudo, restam 15 jogos até o fim do Brasileirão, mas o impacto anímico do resultado é apenas um na corrida pela sobrevivência e a fuga do Z-4.

O Fortaleza ganhou a sobrevida, mesmo com a missão extremamente difícil. O placar de 1 a 0 tem a assinatura do golaço de Lucas Sasha e dos milagres de João Ricardo.

Com 21 pontos, a equipe tricolor seguiu na vice-lanterna, mas viu a distância para sair do Z-4 diminuir momentaneamente para quatro pontos (o Atlético-MG é o 16º, com 25). Já o Sport, lanterna, que tinha a chance de reduzir a diferença para o Fortaleza para apenas um ponto, permaneceu com 14 e viu a margem aumentar agora para sete.

No fim, o Fortaleza recebeu mais um voto de esperança. Sob o comando de Palermo, venceu dois confrontos diretos (Vitória-BA e Sport) e somou seis de nove pontos, com a derrota para o Palmeiras. Para escapar, fica muito nítido que os três próximos jogos, dois em casa, serão essenciais no sonho: São Paulo (C), Juventude (F) e Vasco (C).

Fortaleza teve a atuação que precisava

No atual estágio, não há como pedir “bom futebol”. A meta é a vitória, e apenas isso. Assim, o Fortaleza ganhou com exibição de entrega, fazendo só o necessário no duelo.

Na escalação 4-3-3, Palermo surpreendeu com Lucas Gazal estreando na zaga e Deyverson de volta no comando do ataque. Apesar do funcionamento mais truncado diante de um Sport muito fechado, foi melhor na partida e teve mais volume até o golaço de Sasha, um lampejo de talento no marasmo da Arena Castelão.

Legenda: O goleiro João Ricardo foi um dos melhores em campo na vitória do Fortaleza contra o Sport Foto: Kid Júnior / SVM

Individualmente, Mancuso e Pacheco participaram bem, a dupla de zaga (Gazal e Ávila) também. No momento de mais apuro, o meia colombiano Guzmán estreou bem, sendo acionado ao lado do atacante argentino José Herrera, que também trouxe nova dinâmica na frente e equilibrou as ações.

Sem cerimônia, Palermo não hesitou ao terminar o jogo no 5-4-1, com Kuscevic sendo acionado. Assim, o Leão defendeu esse resultado, com um parcela especial do brilho de João Ricardo. O goleiro foi exigido na etapa final e concedeu pelo menos duas grandes defesas, sendo essencial no triunfo.

Uma vitória de fôlego. A missão segue extremamente árdua, mas o Fortaleza se permitiu sonhar.