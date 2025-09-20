Fortaleza é goleado em lembrança do abismo na Série A

O Fortaleza foi amassado pelo Palmeiras no Allianz Parque em um resultado que escancarou o abismo e o momento de cada uma das equipes. Apesar do time alviverde iniciar o jogo com reservas, neste sábado (20), era de conhecimento público que o nível do elenco seguiria poderoso, mas a forma como esse resultado se consolidou foi um verdadeiro lembrete da temporada de 2025 do Leão.

O placar de 4 a 1 nasceu no 2º tempo. Em uma rotação totalmente diferente, a equipe cearense foi “atropelada” assim que voltou do intervalo e assistiu à goleada surgir com a entrada dos titulares. Flaco López, Vitor Roque, Felipe Anderson e Andreas Pereira, com dois gols, definiram o resultado.

É fato que competir seria complicado, mas o que chama a atenção é saber que o Fortaleza conseguiu isso no 1º tempo. Apesar de cometer pênalti com cinco minutos, manteve uma postura defensiva interessante e foi buscar a igualdade com Lucas Crispim, que participou bem da partida, e ainda teve uma chance de virada com Breno Lopes, que parou no goleiro Weverton aos 30 minutos.

O apagão depois disso é que deve ser estudado pelo técnico argentino Martín Palermo. Dentro da estratégia, as mexidas não surtiram nenhum impacto (Deyverson, Rodrigo, Barreiro, Pochettino e Marinho), com a equipe se tornando cada vez mais vulnerável a cada nova intervenção do banco.

Pelos últimos 45 minutos, o placar é justo e poderia ser maior. Assim, freia a reação iniciada na rodada anterior, quando bateu o Vitória-BA, e abre brecha para a distância da zona de rebaixamento crescer. Vice-lanterna, com 18 pontos, está a cinco do Santos (16º, com 23), que ainda vai atuar.

Vencer o Sport se torna obrigação do Fortaleza

Antes da Série A iniciar, pontuar contra o Palmeiras não entraria nos cálculos, mas o cenário crítico exigia uma tentativa. Na próxima rodada, no entanto, contra o Sport, o Fortaleza é obrigado a vencer.

Na luta para sobreviver, esse é o duelo obrigatório: no domingo (27), às 16h, na Arena Castelão. Não há justificativas para um eventual resultado negativo. Apesar de não encerrar matematicamente as chances de salvação, seria um duro golpe em uma equipe que acumulou diversos resultados ruins.

Logo, os próximos quatro jogos podem definir a sobrevida ou não: Sport (C), São Paulo (C), Juventude (F) e Vasco (C). Serão quatro verdadeiras finais no Brasileirão.

