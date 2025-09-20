Palmeiras x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta revigorado após vencer o Vitória na última rodada e viajou para São Paulo, para o duelo contra o Palmeiras, às 21h deste sábado (20), no Allianz Parque, válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

A estreia de Martín Palermo pelo Tricolor de Aço foi marcada pela quebra de jejum de oito jogos sem triunfos e do Leão do Pici não sofrer gols, o que não acontecia, pela Série A, desde o dia 10 de maio, quando o Fortaleza goleou o Juventude por 5 a 0.

Mesmo com a conquista dos três pontos na semana passada, o Fortaleza segue no Z-4 com 18 pontos, segue na 19ª colocação e uma partida a menos. A distância para fugir da zona de rebaixamento é de cinco pontos para o Santos, a primeira equipe fora do quarteto da morte e tem 23 pontos.

Já o Palmeiras vive outra realidade. Venceu o River Plate por 2 a 1, pela Libertadores, no meio de semana, e goleou o Internacional por 4 a 1 na última rodada da Série A. O Verdão tem domínio jogando contra o Laion como mandante e quer manter esse trunfo, além de aumentar as chances de chegar no topo da tabela.

Atualmente, o Porco tem 46 pontos, ocupa a terceira colocação, com quatro pontos de distância do líder Flamengo, com 50 pontos e um jogo a menos.

Palmeiras e Fortaleza já se enfrentaram por 26 vezes, com 11 vitórias alviverdes, oito tricolores e sete empates. Com o Verdão Paulista como mandante, são 12 jogos, oito triunfos do Porcão, três do Fortaleza e um empate.

COMO CHEGA O PALMEIRAS?

Abel Ferreira não tem atletas suspensos. A única ausência é de Paulinho, que está lesionado e em recuperação após o segundo procedimento cirúrgico na perna direita.

Sendo assim, ele tem todo o elenco à disposição, mas a tendência é que ele opte por uma equipe bem modificada, sendo um time reserva ou misto. O comportamento é previsto diante da decisão que o Palmeiras terá na próxima semana, no jogo da volta contra o River Plate, em casa, das quartas de final da Libertadores, valendo vaga na semifinal da competição.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo viajou com 24 atletas relacionados para o duelo. O desfalque mais importante é do goleiro João Ricardo, que está com tendinite no ombro direito e ficou indisponível para este jogo. Há o retorno importante de Lucas Sasha no meio de campo, após concluir o tratamento pós-lesão.

O goleiro Brenno, que se lesionou no dia 13 de julho, voltou a lista de relacionados pela primeira vez após o tratamento. Kuscevic, zagueiro tricolor, saiu do departamento médico, mas precisa de um período de condicionamento físico e ficar 100% para possivelmente enfrentar o Sport.

No departamento médico, além de João Ricardo, estão o lateral-direito Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita), ⁠o zagueiro Benevenuto (edema muscular na posterior da coxa direita) e o atacante Moisés (em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

Outros nomes, como Pablo Roberto, Herrera, Weverson, Yeison Guzmán, Allanzinho e Kayke, não viajaram por opção técnica.

Confira a lista de relacionados para o confronto:

Goleiros: Helton Leite, Brenno e Vinicius Silvestre;

Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Mancuso;

Zagueiros: Gastón Ávila, Cristovam, Lucas Gazal e Brítez;

Meio-campistas: Lucca Prior, Rossetto, Matheus Pereira, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Lucas Crispim e Lucas Sasha;

Atacantes: Deyverson, Breno Lopes, Adam Bareiro, Lucero, Yago Pikachu e Marinho.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Sportv e Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa. Técnico: Abel Ferreira

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior; Deyverson e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo

PALMEIRAS X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 24ª rodada do Brasileirão

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data: 20/09/2025 (sábado)

Horário: 21h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: Helen Aparecida Goncalves Silva Araujo (MG)

AVAR2: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT)