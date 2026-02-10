Equipe de Breno se retrata após declaração polêmica sobre Ana Paula no BBB 26

A equipe responsável pelas redes sociais de Breno se manifestou após repercutir uma declaração do participante do BBB 26 envolvendo Ana Paula Renault. O comentário, feito dentro da casa, gerou críticas ao abordar um tema sensível relacionado à maternidade.

Durante uma conversa com outros confinados, Ana Paula contou que não tem óvulos congelados e que, possivelmente, não será mãe. Em resposta, Breno afirmou: "Nossa! Os espíritos que iam reencarnar falando assim: 'Graças a Deus que ela decidiu não ter [filhos]'".

A fala foi considerada inadequada por parte do público e motivou um pedido público de desculpas por parte de sua equipe. Em comunicado divulgado nas redes, os administradores do perfil do brother lamentaram o ocorrido. "A equipe do Breno vem, com profundo respeito e humildade, prestar esclarecimentos e pedir desculpas pelo comentário feito por ele durante uma conversa na casa, envolvendo uma brincadeira relacionada à participante Ana Paula e a um tema extremamente sensível: a maternidade", diz o primeiro trecho da nota.

Na sequência, a equipe reconheceu os efeitos da declaração. "Temos plena consciência de que, ainda que não tenha havido qualquer intenção de ferir, desrespeitar ou constranger, a fala acabou gerando um impacto negativo significativo. A frase dita atingiu muitas pessoas e despertou dor e se e sentimentos legítimos, especialmente em mulheres que vivenciam ou já vivenciaram questões delicadas relacionadas a esse tema".

O comunicado também destacou empatia com quem se sentiu atingido. "Nos solidarizamos sinceramente com todas as pessoas magoadas, tocadas ou afetadas por essa situação. Sabemos que a maternidade, assim como o desejo de ter filhos, as impossibilidades, as perdas e as frustrações, envolve vivências profundamente pessoais, marcadas por histórias que merecem absoluto respeito, cuidado e sensibilidade”.

Por fim, a assessoria reforçou o pedido de retratação. "Reconhecemos que, independentemente da intenção, o impacto de uma fala precisa ser assumido com responsabilidade. Nenhuma explicação apaga o efeito causado e, por isso, reafirmamos nosso pedido de desculpas, de forma clara e direta, a todas as pessoas que se sentiram atingidas, em especial às mulheres. Mais uma vez, pedimos desculpas".